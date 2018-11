Illinsaaressa toistuvaa ilkivaltaa: Frisbeegolfrataa on turmeltu, kuntoladun pohjaan kaivettu kuoppia ja valvontakameroita teipattu – kunta tehnyt rikosilmoituksia

Iin Illinsaaren liikuntapaikkoja on runneltu useaan otteeseen tämän syksyn aikana. Rajun käsittelyn kohteeksi on joutunut muun muassa frisbeegolfrata, jossa koreja ja opasteita on revitty irti.

Iin kunnan liikuntapaikkamestari Pasi Rajala kertoo, että lisäksi kuntoladun pohjaan on kaivettu koneella kuoppia ja kasattu patteja. Lisäksi rannassa olevalle kelkkareitille on kaadettu mäntyjä.

– Ihan kunnon puita ne olivat. 15–20 senttiä halkaisijaltaan. Sellaisia, mitä tuossa rannassa kasvaa, Rajala kertoo.

Myös rantaan johtaville hiekkatien pätkille on kasattu kiviä.

Kuntolatu on nyt korjattu, mutta frisbeegolfradalla vahingonteon jälkiä on edelleen. Rajala sanoo, että korit laitetaan kunnolla paikoilleen ensi keväänä.

Vahinkoa on tehty etenkin radan väylillä 6, 7 ja 8.

Frisbeegolfradalla on muun muassa revitty väylien alussa olevia tiimattoja.

Myös alueella olevia valvontakameroita on turmeltu. Ensimmäisellä kerralla valvontakamera oli irrotettu ja viety Oulun poliisin löytötavaratoimistoon. Toisella kerralla kaksi kameraa oli käyty teippaamassa pimeäksi.

Rajalan mukaan kyseessä ei ole enää edes ilkivalta.

– Tämä on ollut hyvin systemaattista ja suunnitelmallista.

Iin kunnanjohtaja Ari Alatossava kertoo, että kunta on tehnyt poliisille useita rikosilmoituksia tapahtuneen vuoksi.

Yhteistä kaikelle haitanteolle on se, että runnellut kohteet sijaitsevat Pohjois-Iin voima -nimisen koskitilan omistamalla alueella.

Illinsaaren frisbeegolfradalle ilmestyi syksyn aikana myös maanomistajan nimissä allekirjoitettu lappu. Siinä sanottiin, että laittomasti asennetut frisbeegolfkorit on poistettu koskitilan kiinteistön alueelta ja radan käyttö kyseisellä alueella on kielletty.

Sota-aikana perustettu koskitila

Pohjois-Iin koskitila muodostettiin vuonna 1944. Se omistaa Iijoen pohjoispuolen vesi- ja ranta-alueita 4-tien tuntumasta Jakkukylään saakka. Illinsaaren kohdalla koskitila omistaa myös joen eteläpuolen rantoja.

Koskitilan omistus on jaettu 95 600 osuuteen. Niistä valtaosa eli 95 prosenttia on nykyisin energiayhtiö Pohjolan Voiman omistuksessa. Muita omistajia ovat Iin kunta, Metsähallitus ja Fortum. Kaikki nämä omistajat ovat antaneet luvan liikuntapaikkojen rakentamiselle Illinsaareen.

Noin 1,3 prosenttia koskitilan osuuksista on kuitenkin sellaisia, että niille ei ole haettu tai saatu lainhuutoa. Siten osuuksien omistuksista ja heidän omistusosuuksista ei ole vahvistettua tietoa.

Alatossava sanoo, ettei ole tietoa siitä, kuinka monen tahon omistuksessa kyseiset osuudet ovat.

– Vuoden 1944 karttaa on merkitty 80 maanomistajaa. PVO:n tavoitteena on ollut saada tila kokonaisuudessa omistukseensa, Alatossava kertoo.

Tiipaikkojen mattoja oli revitty paikaltaan.KUVA: Jani Mäkinen / Lukijan kuva

Koskitilaa ei voi halkoa

Koskitilan omistuksiin liittyvien epäselvyyksien vuoksi Oulun käräjäoikeutta pyydettiin nimeämään tilalle uskottu mies, joka vastaa tilan hallinnollisista asioista.

Uskotuksi mieheksi nimettiin lokakuun alussa varatuomari Markku Koskela.

– Koskitila on samanlainen kiinteistö kuin mikä tahansa kiinteistö. Ominaispiirteenä on se, että sitä ei voi halkoa niin, että jokainen saisi oman osansa, Koskela kertoo.

Kaikilla omistajilla on oikeus käyttää yhteistä omaisuutta.

Illinsaaren tilannetta Koskela kommentoi niin, että yksittäisellä omistajalla olisi mahdollista vaikuttaa liikuntapaikkojen rakentamiseen, jos ne haittaisivat erityisesti koskitilan käyttöä hänen kohdallaan.

Kukaan koskitilan omistajista tai sivullisista ei ole ottanut Koskelaan yhteyttä Illinsaaren frisbeegolfradan ja kuntoreittien vuoksi.

– Koskitilalle ei ole kukaan ilmoittanut, että kuntolatua tai frisbeerataa ei saisi rakentaa, hän sanoo.

– En näe, että koskitilan omistajalle voisi olla haittaa näistä rakenteista.

Koskela sanoo, että yksi lainhuuto koskitilan omistukseen liittyen on vireillä.

Rannankäyttöoikeus huolena

Markku Koskela järjesti viime viikolla ensimmäisen kokoontumisen koskitilan omistajille. Kokouksesta ilmoitettiin Rantapohja-lehdessä. Paikalle tuli lainhuudon saaneiden omistajien lisäksi joitakin muita omistajia.

Alatossava sanoo, että Illinsaaren tilanne ei ollut kokouksessa esillä. Sen sijaan osa omistajista oli huolissaan siitä, onko 1960-luvulla annettuihin rannankäyttöoikeuksiin tulossa muutoksia. Näin ei kuitenkaan ole.

– Samat oikeudet ovat voimassa edelleen, siihen tällä hallinnollisella järjestelyllä ei tietenkään ole vaikutusta Alatossava sanoo., Alatossava sanoo.

Kuntolatu on kiertänyt Illinsaarta jo usean vuoden ajan. Iin kunnan rakentama täysimittainen frisbeegolfrata saatiin valmiiksi reilut vuosi sitten. Ensimmäiset korit pystytettiin vuonna 2014.