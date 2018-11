Illinsaaren ilkivalta suututtaa ja harmittaa frisbeegolfaajia – "Tämä ilkivalta kohdistuu kaikkiin, ja se on todella ikävää"

Tänä vuonna frisbeegolfin harrastamisen aloittanutta iiläistä Sauli Sassia ilkivalta harmittaa.

– Ymmärtäisin, jos kiusa osoitettaisiin sellaiselle, joka asiasta on vastuussa. Nyt tämä ilkivalta kohdistuu kaikkiin, ja se on todella ikävää, Sassi sanoo.

– Sellaista kiusaahan ei vielä ole tehty, etteikö Illinsaaressa pystyisi frisbeetä heittämään. Korien irrottaminen tai tiimattojen tuhoaminen eivät estä heittämistä.

Tänä kesänä Sassi on paljon kiertänyt rataa, parhaimmillaan kahdestikin päivässä. Illinsaaressa on ollut joka päivä pelaajia. Parhaina päivinä kesällä harrastajia riitti jonoksi asti, kun lapsilla ja nuorilla ei ole ollut koulua.

– Iissä on todella hyvä harrastajakunta. Ja oululaiset harrastajat käyvät pelaamassa Iissä, koska rata Illinsaaressa on erilainen kuin muualla ja koska he haluavat vaihtelua harrastukseensa, Sassi sanoo.

Sassin mielestä monilla on ehkä tiedossakin, kuka tämä ilkivallan tekijä on. Hän ei vain ole vielä uskaltanut tulla esille ja kertoa närkästyksensä syytä.

– Ikävä puolihan on se, että jonkun takia tehdään kiusaa, joka kohdistuu nyt jokaiseen frisbeegolfaajaan. Hieman kummallinen ratkaisu henkilöltä, joka kiusaa tekee.

Kaikkien harrastajien puolesta Sassin esittää sellaisen toiveen, että henkilö, joka ilkivaltaa tekee, uskaltaisi tulla esille ja kertoa, mitä hän haluaa, jotta asiat saadaan sovittua.

– Kaikilla on halu sopia asioista, jotta tällainen turhanaikainen ilkivalta jäisi pois hyvästä harrastuksesta, Sassi uskoo.

Oululainen Jani Mäkinen käy Illinsaaressa heittämässä viikoittain, kun siihen on aikaa.

– Kyllähän se suututtaa aika paljon. Toivon, että kukaan ei pääse kuin koira veräjästä.