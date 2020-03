Ikäihmisen kannattaa pysyä nyt kotona, sanoo oululainen Raili Visuri – Oulussa apua yli 70-vuotiaille tarjoaa muun muassa Vuolle Setlementti

Suomi on aika hyvin saanut saanut hidastettua nopeaa kasvua, mutta virus on jo laajalle levinnyt ja karanteeneja ihmsillä. Viikon sisällä nähdään ketkä tarvii sairaalaan tuloa. Toivotaan, että sairaalat ovat varautuneet teho paikkoihin, koska karanteenissa olevat jos joutuvat sairaalaan voivat nopeasti tarvita teho hoitoa. Nyt eletään epätietoisuudessa, että ei tiedetä milloin huippu tulee koronavirukselle. Toukokuuta on arvioitu, mutta riippuu paljon siitä leviääkö se nopeasti vai hitaasti kuten naapurimaissa on käynyt.