Iinatin maastopyöräreiteillä pääsee jo polkemaan, valmista tulee ensi kesänä – "On suositeltavaa, että siellä käydään ajamassa"

Iinatin vanhalle moottoriradalle on rakentumassa reilut 11 kilometriä maastopyöräreittejä. Kokonaisuudessaan reitistö on vielä keskeneräinen, mutta alueella pääsee jo polkemaan, kertoo projektipäällikkö Ville-Pekka Lappalainen WSP Finlandilta.

– Paljon on jo liikkujia käynyt. On suositeltavaa, että siellä käydään ajamassa, kunhan ei mene juuri sinne, missä koneet ovat tekemässä töitä, Lappalainen sanoo.

Reitistö sijoittuu metsäpoluille sekä alueen kahdelle läjitysmäelle, joihin on varastoitu entistä kaatopaikkajätettä. Reitit on merkitty vaativuuden suhteen kolmeen luokkaan: helppo, keskivaikea ja vaikea. Osa reittimerkinnöistä on jo tehty.

Reitit ovat tarkoitettu nimenomaan maastopyörillä liikkumiseen. Alustojen epätasaisuuksia ei ole rakennustöiden yhteydessä haluttu helpottaa.

– Nämä eivät ole pyöräteitä, ja siellä on haastaviakin osuuksia. Vaikea reitti vaatii kokemusta. Kivikkoa ja juurakkoa löytyy, Lappalainen kertoo.

Reitin rakentamista läjitysmäkien kohdalla vaikeuttaa se, että sinne varastoidut jätteet on kapseloitu. Maan pintarakennetta ei saa siis rikkoa. Sen päälle voidaan kuitenkin laittaa lisää maata ja sillä tavalla muotoilla reittiä.

Harjoittelupaikka suunnitteilla

Reitinrakennustöitä on tarkoitus jatkaa vielä ensi keväänä. Maastopyöräreittien rakentaminen poikkeaa muusta maanrakennuksesta siinä, että tarkkoja piirrustuksia ei ole olemassa. Oulun kaupungin urakka etenee työmaaohjauksena.

Tekli toimii hankkeessa urakoitsijana, ja yhteistyö on Lappalaisen mukaan sujunut erinomaisesti.

– Työn jälki on hyvä, ei voi kun kehua.

Lappalainen sanoo, että lajin harrastajat ovat toivoneet alueelle myös ajotekniikkaharjoittelupaikkaa.

– Sinne on kaavailtu erilaisia esteitä, kallistuksia, kurveja, pumptrackia ja pudotuksia. Ensi kesänä ne varmaan toteutetaan. Suunnittelutyötä tehdään yhteistyössä Navico Oy:n Pekka Tahkolan kanssa.

Iinatin Bikepark on saanut myös palautetta maastopyöräilyn harrastajilta. Lappalaiselle kantautunut palaute on ollut pääasiassa myönteistä. Iinatin reitistö on ensimmäinen laatuaan Oulussa. Ellinmaassa Hiirosessa on lyhyt maastopyöräreitti, mutta Iinatin reitistö on selvästi laajempi. Lisäksi Iinatin reitit merkitään maastoon.

– Tämä on edullista infran rakentamista verrattuna esimerkiksi teiden ja katujen rakentamiseen. Pienellä kustannuksella saadaan hyvät olosuhteet isolle porukalle, Lappalainen sanoo.

Hankkeella on omat Facebook-sivut, josta voi seurata hankkeen etenemistä. Lappalainen on laittanut sinne myös linkin karttaan, jossa näkyy Iinattiin suunniteltu reitistö. Katso kartta tästä.