Iin Konepaja syvensi yhteistyötä AP-Telan ja Halikko Steelin kanssa. Nyt työt lyödään yhteen saman katon alla.

Iin Konepajalla kipinät sinkoilevat, kun vahvalevyjä työstetään sylintereiksi. Teräs muotoutuu konepajalla vaikkapa kuorimarummuiksi tai porauslauttojen komponenteiksi.

– Asiakkaita meillä on kaivosteollisuudessa, metsäteollisuudessa, laivanrakennuksessa ja offshoressa. Ne ovat globaaleja yhtiöitä kaikki, toimitusjohtaja Pentti Aula kertoo.

Aulan mukaan vastikään perustettu hallintayhtiö laajentaa konepajojen reviiriä, sillä yhdessä ne voivat toimittaa asiakkaille pitkälle vietyjä kokonaisuuksia.

Kokkolalainen AP-Tela pystyy taivuttamaan pienihalkaisijaisia teloja ja putkia ja Iin Konepaja isoja. Halikossa toimiva Halikko Steel tekee paineastian päätyjä. Iin Konepaja valmistaa paineastiakokonaisuuksia.

– Yhdessä saamme ne asiakkaalle kokonaisuuksina. Kun työt lyödään saman katon alla yhteen, se on ihan toinen juttu. Tällä hetkellä olemme Pohjoismaissa ainoa talo, joka saa toimitettua sekä päädyt että vaipat.

Iin Konepaja on toimittanut tuotteita ympäri maailmaa. Yritys myös asentaa valmistamansa tuotteet sekä valvoo asennuksia. Laitteet vaativat myös huoltoa ja kunnostusta. Tilaustoimittajana yrityksellä ei ole varsinaista tuotetta, vaan tuotealueet.

– Me teemme suuren luokan terästuotteita. Eli meitä kiinnostaa pyörähdyskappaleet, joita teollisuudessa käytetään paljon.

– Kun asiakkaalla on yllättäviä vaurioita, me teemme korjauskappaleet täällä ja sitten asentajat käyvät asentamassa ne. Me takaamme sillä tehtaalle, että asennusaika on mahdollisimman lyhyt.

Aulan mukaan hallintayhtiön perustamisessa päällimmäinen tarkoitus on, että työpaikat säilyvät.

– Ykkösjuttu on, että työpaikat saadaan säilymään tässä järjestelyssä. Meillä on paljon ihmisiä, jotka ovat luottaneet tähän, perustaneet perheensä ja rakentaneet talonsa tänne. Meillä on nuoria kavereita. Keski-ikä on noin neljäkymmentä vuotta, mikä on sinällään aika vähän.

Iin Konepajalla ja AP-Telassa on kummassakin noin 40 työntekijää. Halikko Steelissä työntekijöitä on noin 20.

Alalla on pulaa työvoimasta. Aulan mukaan ammatillisen koulutuksen taso on heikentynyt, kun ammattiaineita opetetaan etätöinä.

– Ammattitaitoisesta työvoimasta on todellinen puute. Service-puolella kaverit ovat komennustöissä jatkuvasti. Koulutusta pitäisi jalostaa niin, että se vastaa tarpeita. Jos valmistavaa teollisuutta aiotaan ylläpitää, niin ammatilliseen koulutukseen tarvitaan muutosta.

Ala ei ole viime vuosina houkutellut työntekijöitä yhtä paljon kuin aiemmin, vaan nuoret ovat kouluttautuneet muun muassa it-alalle.

Iin Konepaja on toiminut kohta 39 vuotta. Konepajalta on lähtenyt maailmalle muun muassa 600 000–800 000 kiloa painavia ja 160 metriä pitkiä meesasuuneja ja 220 000 kiloa painavia kuorimarumpuja.

– Nämä kamppeet ovat vähän isoja. Mutta tavallista työtähän se vaan on. Nuoret kaverit, jotka tulevat tänne, joko kauhistuvat tai ihastuvat. Tällaisten tuotteiden valmistajia ei näillä kulmilla juurikaan ole.

Tilaustyöt valmistetaan isossa teollisuushallissa. Valmiit tuotteet lähtevät maailmalle pääasiassa Kemin satamasta. Ne voidaan myös ajaa Mäntyluotoon tai Hankoon maanteitse.

Parhaillaan työn alla on uuni Venäjän Bratskiin, Mongolian yläpuolelle. Konepajalla syntyy myös taidetta. Muun muassa taiteilija Reijo Hukkasen teos Laulupuut, joka on Helsingissä Musiikkitalon luona, on tehty konepajalla.

Aiempina vuosikymmeninä tuotteita vietiin esimerkiksi Indonesiaan, Singaporeen ja Malesiaan.

– Nykyään kaukoreissut ovat aika vähissä. Ne ovat siellä oppineet homman. Täällä Pohjoismaissa, jota pidämme kotimarkkina-alueenamme, pyörimme kyllä koko ajan. Olemme kaiken aikaa huolto- ja kunnossapitovalmiudessa.

Joskus työ vaatii nopeita toimia.

– Jos laitteet särkyvät tehtaalla, ne on saatava heti korjauksen alle. Miehet lähtevät milloin tahansa. Kiihkein ja nopein keikka oli sellainen, kun kesken yhtiömme perinteisen pilkkikilpailun sain puhelun, että Kiinassa on painelaite, jota ei saatu paikallisten voimin toimimaan. Meiltä pyydettiin ammattilaisia paikalle. Minä kysyin, onko joku halukas lähtemään huomenaamulla Kiinaan. Neljä kaveria ilmoitti, että he lähtevät. He kävivät hoitamassa homman ja tulivat pois.