Iin Alarannalle rakennetaan uusi koulu, liikuntasalia ei tehdä

Alarannalla taitaa olla oppilaita noin 120-130 kpl.

Tämähän on ihan linjassa Iin kyläkoulumyönteisyyden kannalta.

Asia mikä itseä askarruttaa:

"Alarannan koulun nykyinen päärakennus on tehty vuonna 1983, ja sitä laajennettiin 1990-luvulla.

Kuntotarkastuksen mukaan rakennuksen kunto on niin huono, ettei sitä kannata korjata.

Aika nopeaa tuo koulurakennuksen vanheneminen, mutta toisaalta ymmärrän.

Itse olen aamuisin kulkenut Ojakylän koulun rakennusprojektin ohi ja en muuta tee kuin ihmettelen?

Onkohan se sama kohtalo muutaman kymmenen vuoden kuluttua ; koulu kiinni, kun on laho?

Eräänä aamuna oli pakkasta noin- 30 astetta ja raksamiehet vaan eristevilloja näytti hehkulämmittimellä lämmittävän,

mutta saatoin katsoa väärinkin.

Itse ihmettelin, että ennen oli raksalla pakkastraja -20 ja myöhemmin 90- luvulla -25.

Nyt varmaan -40..

Sitten oli vuorossa lumisateet; parina aamuna on kaverit puhallelleet moottoripuhaltimilla lunta pois alarakenteista , että pääsisi vesikattorakenteita väsäämään ja nyt eilen ja tänään kattoristikoiden välissä puhaltimet huutaa ja lumi liikkuu sekä uutta sataa.....

Mutta ymmärsin, että talvirakentaminen on edullista.

Kyläkoulut kuntoon!