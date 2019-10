Iiläiset nuoret menevät Brysseliin puhumaan EU-komissiolle ilmastoasioista – "Aika nopeasti tiesimme, mitä me haluamme sanoa"

Ilmastonmuutoksesta huolissaan olevat iiläiset nuoret menevät puhumaan EU-komissiolle ja sen tuoreelle puheenjohtajalle Ursula van der Leyenille, mitä heidän mielestään asioille pitäisi tehdä.

Iin Alarannan koulun kuudesluokkalainen Jere Viinamäki, Valtarin koulun yhdeksäsluokkalainen Joonas Veijola ja Iin lukion kakkosluokkalainen Iina Loukusa pääsevät torstaina pitämään Brysseliin EU-komissiolle kymmenen minuutin puheen siitä, mikä heitä huolestuttaa tulevaisuudessa ja mitä asioille pitäisi tehdä.

Iin lukion opettaja Henna Anunti kertoo, että nuoret tuovat asioita esille positiivisuuden kautta. He eivät ole ahdistuneen oloisia.

– He ovat paremminkin aktiivisia, toimeliaita nuoria, jotka oikeasti ja konkreettisesti omassa arjessa ja elämässä tekevät ilmastotekoja. Ja he käyttävät mahdollisuuksia vaikuttaa silloin, kun mahdollisuuksia heille annetaan. Näillä perusteilla nämä nuoret valikoituivat tälle reissulle, Anunti selventää.

Puhe niin arvovaltaisille ihmisille jännittää hieman Viinamäkeä.

– Asiaa ei ollut hankala löytää. Aika nopeasti tiesimme, mitä me haluamme sanoa, Viinamäki pohtii.

Veijolakin on etukäteen ehtinyt tutkailla ja muokata puhetta siten, että siihen ei tule ylimääräisiä tökkäyksiä kesken kaiken. Puhe rakentuu siten, että Viinamäki aloittaa, Veijola jatkaa ja Loukusa päättää.

– Puhe kasvaa siten, että ensin puhutaan yksilöiden teoista ja peloista. Ilmastonmuutos on suuri huolenaihe lapsille ja nuorille. Lopuksi minä kerron, millaisia Euroopan ja maailmanlaajuisia yleisiä tekoja tarvitaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, Loukusa selventää.

Henkilökohtaisesti Veijolaa huolestuttaa lasten tulevaisuus. Suomessakin saattaa puhdas vesi tai ruoka loppua. Kaikki kolme haluavat päättäjien kiinnittävän huomiota tulevaisuuden sukupolviin.

– Haluamme päättäjien kiinnittävän huomiota siihen, että meidät nuoret otettaisiin mukaan päätöksentekoon, koska jossain vaiheessa päätöksenteko siirtyy meille. Saisimme olla mukana rakentamassa kestävää tulevaisuutta, Loukusa miettii.

Iin kunnassa on tehty vaikuttavia toimia. Loukussa tuo puheessaan esille vuonna 2017 kunnan voittaman energia- ja ilmastopalkinnon. Se on esimerkki ja asia, jonka suurin osa iiläisistä ja nuorista tietävät.

– Vaikka kysymyksessä on pieni kunta, asia on noteerattu Suomessa ja Euroopassakin. Se on sellaista esimerkkijohtamista, joka myös kannustaa nuoria. Nuorilla on motivaatiota toimia itsekin, Loukusa sanoo.

Veijola kertoo esimerkin omasta koulustaan, jossa järjestäjä seuraa lämpöpattereiden olevan oikeassa lämpötilassa ja koulussa pyritään vähentämään biojätettä.

– Ylipäätään koululla pyritään säästämään energia. Meillä oli myös ilmastoviikko, jolloin kävimme keräämässä roskia luonnosta ja kävimme tutustumassa aurinkoenergiajärjestelmiin Micropoliksessa, Veijola sanoo.

Ja rahallisesti siitä määrästä, mikä koulussa pystytään erilaisilla toimilla säästämään vettä, sähköä, lämpöä ja energiaa, puolet päätyy koulun omaan käyttöön. Opiskelijat itse ovat myös niiden käytöstä olleet päättämässä.

– Toki se näkyy myös opetuksessa. Esimerkiksi se, miten ilmastoasiat vaikuttava joka asiaan. Se on lähes kaikissa oppiaineissa mukana, Loukusa selventää.

Nuoret iiläiset katsovat, että vastaavanlaisia tilaisuuksia pitäisi järjestää enemmänkin. Nyt monipäiväisessä tapahtumassa iiläiset edustavat nuoria.

– Tilaisuuksissa voisi olla enemmänkin nuoria muualta maailmasta. Näin saataisiin ideoita enemmänkin, Veijola sanoo.