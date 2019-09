Iijoen vanhasta luonnonuomasta löytyi talvehtineita lohenpoikasia – "Ne lähtenevät jo ensi keväänä merivaellukselle"

Iijoen vanhasta luonnonuomasta on löydetty luonnossa syntyneitä ja talven yli selvinneitä lohenpoikasia. Poikasia löydettiin koekalastuksen yhteydessä yhteensä kolmesta koepaikasta neljästä.

Koekalastuksessa löytyneet vanhemmat luonnonpoikaset olivat kooltaan 14-17,5 senttiä. Vanhempia poikasia löytyi yhteensä 19 kappaletta.

– Nämä poikaset ovat sen kokoisia, että ne lähtenevät jo ensi keväänä merivaellukselle. Toivottavasti osa niistä muutaman vuoden päästä palaa kotijokeensa takaisin kutemaan, tutkimusassistentti Mikko Jaukkuri Luonnonvarakeskuksesta kertoo.

Vanhempien poikasten lisäksi koekalastuksessa löydettiin 31 nollikasta eli tänä keväänä syntynyttä lohenpoikasta.

Luonnossa syntyneitä lohenpoikasia löydettiin uomasta ensimmäisen kerran viime vuonna. Tuolloin nollikkaita löydettiin lähes saman verran kuin tänä syksynä.

Iijoen vanha luonnonuoma -hankkeen mukaan lohenpoikasten löytyminen toisena vuonna peräkkäin on todiste siitä, että lohet nousevat omin avuin mereltä Uiskarin kalatietä pitkin uomaan ja löytävät sieltä sopivia kutupaikkoja.

Hankkeen mukaan lohen luonnonkierron palautumiseksi Iijokeen on nyt tehty merkittävä avaus ja luotu sille todellinen mahdollisuus ensimmäistä kertaa 50 vuoteen. Iijoen yläjuoksulla ja Livojoella lohien on todettu lisääntyneen ylisiirretyistä emolohista. Omin avuin mereltä nousseiden lohien onnistuneesta lisääntymisestä ei ole saatu varmistettuja havaintoja joen patoamisen jälkeen ennen vuotta 2018.

Iijoen lohen luonnonkierron palauttamiseksi on tehty töitä vuonna 2017 alkaneessa hankkeessa. Hankkeessa on muun muassa juoksutettu lisää vettä luonnonuomaan Raasakan säännöstelypadon kautta, mikä on mahdollistanut kalojen nousun.

Lisäksi Uiskarin kalatietä on kunnostettu ja sinne on asennettu kalojen liikkeitä seuraavat laskurit. Kalat pääsevät kalatietä pitkin vanhaan uomaan, mutta eivät Raasakan voimalaitoksen yläpuolelle saakka.

Uiskarin kalatiellä on havaittu myös muiden kalalajien, kuten nahkiaisten, taimenen ja siian nousua. Niiden luontaisen lisääntymisen todentaminen on kuitenkin vielä kesken.

Siian osalta Luke aikoo aloittaa tutkimukset ensi keväänä.

– On mukava havaita vanhan uoman hankkeen tuottaneen positiivisia tuloksia. Lohien lisääntyminen alueella onnistuu, ja osa poikasista selviää todistetusti myös ainakin ensimmäisestä talvestaan vanhan uoman alueella, PVO-Vesivoiman ympäristöasiantuntija Jyrki Salo sanoo.

Iijoen vanhaa luonnonuomaa kehitetään kalan nousun ja virkistyskäytön edistämiseksi Iin kunnan, PVO-Vesivoiman ja Etelä- ja Pohjois-Iin jakokuntien yhteisessä hankekokonaisuudessa vuosina 2017 - 2021.