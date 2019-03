Ideoita vain pulppuaa – huovuttajamestari Marika Halmeen käsissä villa saa uuden muodon

Marika Halme neulaa eli pistelee huovuttamalla tehdyn jänisaiheisen rintakorun villakarvanpätkiä piiloon. KUVA: Matti Räty

Ei voi erehtyä, mistä on kyse, kun astuu sisään Marika Halmeen työhuoneeseen Muhoksen Leppiniemessä. Huovuttajamestarin käsissä karstattu villa vanuu saippualla ja vedellä saaden uusia muotoja, värejä ja käyttötarkoituksia.

Kodin päädyssä oleva työhuone on pullollaan uusia ja vuosien saatossa valmistuneita huovutustöitä. On värikkäitä eläin- ja satuhahmoja, laukkuja, pussukoita, hattuja, huiveja, rintaneuloja, korvaläppiä, lapasia ja huovutustaidetta. Viereisessä huoneessa on valtava varasto eri väreillä värjättyjä villa- ja merinovillasäkkejä.

– Työhuonetta on leikkisästi kutsuttu Pepin Huvikummuksi.

Halme istuu työpöydän ääressä ja neulaa eli pistelee huovuttamalla tehdyn jänisaiheisen rintaneulan lähes näkymättömiä karvanpätkiä piiloon.

Käsityöläisen elanto koostuu monesta eri osa-alueesta. Pääasiassa Halme tekee huovutustöitä myyntiin oman yrityksen, Pienet Oranssit nimissä.

Vuosien varrella tilaustöinä on syntynyt useita suurikokoisia seinätekstiileitä ja huopaveistoksia julkisiin tiloihin eri puolelle Suomea. Työskenneltyään kymmenen vuotta Oulun kansalaisopiston tuntiopettajana Halme jätti työn, kun opetustunteja vähennettiin.

Seinätekstiileissä ja eritoten näyttelytöissä huovutustyön luonne muuttuu käyttöesineestä taiteeksi.

– Minut tunnetaan muun muassa huovutettujen sorminukkien tai lasten eläinaiheisten kuvioiden tekijänä. Näyttelyt Suomessa ja ulkomailla haastavat tekemään erilaisia töitä.

Huovuttajan päässä raksuttaa. Ideoita ja ajatuksia niin näyttelytöiden aiheista kuin uusista huovutusesineistä ja -pukineistakin pulppuaa tuon tuosta.

– Helposti työni taipuu loppujen lopuksi lapsiaiheisiin.

Halmeen yksityisnäyttely Veden kansaa Taitokeskus Mäntässä on juuri loppunut ja työt matkaavat takaisin Muhokselle.

– Mäntän näyttelyssä oli kyse kookkaista huovutetuista kaloista ja meren elävistä. Toivon, että voisin pystyttää Veden kansan tarinan kera uudelleen vaikka Ouluun.

Halmeen haaveena oli isona tulla kuvataitelijaksi. Olihan Österlundin perhe sukua Pablo Picassolle. Niin ainakin Marika luuli kuunnellessaan arkkitehtivanhempiensa innostunutta puhetta Picasson taiteesta. Totuus sukulaissuhteesta valkeni, kun Halmeen perhe ei osallistunutkaan taitelijan hautajaisiin.

Nuoren tytön haave Ateneumista karisi Pikisaaren Kotiteollisuuskoulussa.

– Tekstiiliala natsasi heti. Silloin en vielä tiennyt huovutuksesta mitään.

Kipinä villan huovuttamisesta syntyi, kun Halme ihmetteli lastensa huopatossujen valmistamiseen liittyvää tekniikkaa.

– Hieroin villaa vedellä ja saippualla keittiön tiskipöydällä. Eihän siitä tullut mitään. Tuloksena oli surkeita riekaleita.

Ongelma ratkesi, kun Halmeet muuttivat 1990-luvun alussa Oulusta Tervolaan. Kätkävaaran innokkaat emännät hommasivat kylälle huovutuskurssin.

Halmeen ruokahalu kasvoi onnistumisien myötä. Huovutustyöt jatkuivat kotona lastenhoidon ohessa kymmenen vuotta, kunnes Halme haki tekstiilialan lisäoppia Jyväskylästä.

Käsitöiden tekeminen on Halmeelle ammatti, mutta myös tapa rentoutua.

Kesät Halme pyhittää neulomalla koneella satoja eläin- ja kasviaiheisia lapasia Japaniin.

– Pupu, kissa ja koira -aiheet ovat kestosuosikkeja. Viisaasti valmiiksi varastoon -periaatteella en pysty neulomaan yhtään lapasta ennen kuin tiedän, mitkä värit ovat muodissa ensi talvena. Viime vuonna meni harmaita, mutta nyt halutaan purppuranvärisiä lapasia.