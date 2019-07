Hyytävä sää jatkuu Oulun seudulla – Meteorologi: "Ei tämä helteeksi muutu millään"

Alle kymmenen asteen koleus ja puuskainen tuuli jähmettivät ulkonaliikkujat Oulun seudulla maanantaiaamuna. Tuuli yltyi puuskissa 12 metriin sekunnissa Oulun Vihreäsaaren mittauspisteessä.

Helpotusta tilanteeseen ei ole juuri luvassa.

– Ei tämä helteeksi muutu millään, kommentoi päivystävä meteorologi Paavo Korpela Ilmatieteen laitokselta.

Suomessa vallitsee kylmä idän ja pohjoisen välinen ilmavirtaus, joka on ennusteiden mukaan jatkumassa pitkälle ensi viikkoon.



– Vienanmereltä on tullut ensimmäinen annos kylmää. Se menee huomiseksi ohi, jolloin on pari astetta lämpimämpää. Sen jälkeen alkaa alamäki.

Korpelan mukaan tämän viikon kylmät lukemat ovat paikoitellen jopa harvinaisia koleita heinäkuun lämpötiloja.

Suomen kylmimmiksi seuduiksi Korpela ennakoi maan itäosaa, Itä-Lappia, Karjalaa ja Kainuuta. Niissä päivälämpötilat saattavat jäädä alle 10 asteeseen.

Vaikka koillistuuli kurittaa Oulun seutua, länsirannikolla on loppuviikolla pieni mahdollisuus päästä yli 15 asteeseen päivisin, jos aurinko näyttäytyy.

– Ruotsin puolella on yli 20 asteen lämpötiloja, mutta Suomi ottaa nyt osansa kylmästä.

Korpela ei sulje pois hallaöiden mahdollisuutta.

– Tällä viikolla säässä on vähän sellainen tarina, että runsain pilvisyys on iltapäivällä ja illalla.

Jos yöksi selkenee ja tuuli tyyntyy, halla voi iskeä. Korpela selittää, että loppuviikolla tuuli on tyyntymässä.

Katso paikkakuntakohtaiset säätiedot Kalevan sääsivulta.