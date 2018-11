Hyvä mainos iskee yhä – oululainen Luova Työmaa on mainostoimistojen joukossa jo pitkän linjan yritys

Digiaika on kovistellut myös mainostoimistoja ja vähintäänkin pakottanut niitä isosti muuttumaan.

Oululainen Luova Työmaa on alan yritysten joukossa jo pitkän linjan yritys, vaikka mittarissa on ikää vasta 20 vuotta. Parikymmentä vuotta sitten toimineista mainostoimistoista ei ole enää kovin monta muuta jäljellä.

Oululaisyrityksen alkuperäinen ja edelleenkin kaupparekisteriin merkattu nimi on Mainonnan Työmaa.

Nykyinen markkinointinimen muoto on toimitusjohtaja Juha Mikkilän mukaan tarpeen, koska työnkuva on muuttunut. Sana mainonta kertoo vain osittain sen, mitä alan yrityksessä tehdään.

Ennen oli selkeästi tunnistettavia mainostoimistoja, jotka tekivät mainoksia, ilmoituksia, esitteitä ja vuosikertomuksia.

– Olemme itsekin kärsineet identiteettikriisiä, ja sitä me ratkaisimme uudella nimellä. Mainonnan Työmaa oli nimenä harhaanjohtava, kun me teemme asiakkaille myös brändistrategioita, digitaalisia palvelutuotteita ja käyttöliittymäsuunnittelua. Muun muassa Nordean mobiilipankin käyttöliittymää olemme olleet suunnittelemassa, Mikkilä listaa.

Aina on sanottu, että Suomessa ei osata markkinoida asioita, vaikka niitä osataan kehittää. Mikkilän mielestä tilanne on yhä sama. Naapurimaassa Ruotsissa on hänen mukaansa tässäkin asiassa tilanne paljon parempi.

World Economic Forumin raportti 2016–17 todistaa samaa. Suomi on yleisessä kilpailukyvyssä hyvin esillä sijalla 10 maailmassa, mutta kyvyssä markkinoida ja hyödyntää markkinointia Suomi rämpii vasta sijalla 84.

Ruotsi sen sijaan on yleisessä kilpailukyvyssä sijalla 6 ja markkinointikyvyissä oivalla sijalla 8.

Mikkilän mielestä suomalainen ongelma on nynnyys, rohkeuden puute.

– Yritystä perustettaessa rohkeutta ei puutu, sen kertovat jo vaikka startup-yritysten määrät. Mutta kun omasta erinomaisuudesta pitäisi kertoa muille, meillä menee huonot housuun. Tuloksena on tylsää ja latteaa markkinointia ja viestintää, joka ei kiinnosta ketään. Tuon asian korjaaminen nostaisi Suomen menestystä radikaalisti, Mikkilä sanoo.