Hyttysiä riittää jo riesaksi asti – hyttyskarkottimet tekevät kauppansa Oulun alueella ja ovat paikoin jopa tuplanneet myyntinsä

Hyttyskesiin on jo kyllästytty. Oulun alueen eri liikkeistä kerrotaan, että yhä useampi hakee tänä kesänä ratkaisua ongelmaan erilaisista hyttyskarkottimista.

Lööppien otsikoissa on povattu piinaavaa hyttysinfernoa - eli vähintäänkin riittämiin ininää ja kutiavia sääskenpistoja. Kysyimme paikallisilta kaupoilta, onko hytty­siin varustauduttu ja ennen kaikkea, ovatko hyttyskarkottimet nostaneet suosiotaan tällaisten hyttysennusteiden vanavedessä?

Hyttyskesä on jo alkanut ja hyttysiä riittää riesaksi asti. Onko tämä näkynyt hyttyskarkottimien myynnissä, Bauhausin apulaistavaratalopäällikkö Jarmo Leskelä?

– On näkynyt todellakin! Aletaan olla siinä tilanteessa, että myydään ”eioota” melko pitkälle. Tiettyjä malleja on vielä jäljellä, mutta osaa ei tahdo saada enää lisääkään. Meillä on monenlaisia malleja, joista eniten menee tavallisia hyttyskarkottimia, eli Thermacellin perusmallia, se on hinnaltaan edullinen. Sitten on Ryobilta hyttyskarkotin, mikä tuli tälle kesälle aivan uutena. Se on akulla toimiva ja on ollut todella suosittu.

– Edellisvuoteen verrattuna on vaikea sanoa lukuja, mutta mututuntumalla sanon, että varmaan tuplat on myynnin kasvu. Myynti alkoi heti, kun sääsket tulivat.

– Lisää pitäisi tilata, jos tiettyjä tuotteita vielä saisi. Tuntuu, että tuotteista osan kohdalla valmistajatkaan eivät ole osanneet valmistautua tähän menekkiin.

Aiemmin mainitut Ryobin laitteet ovat jo hieman hintavampia. Kuinka paljon laitteisiin ollaan valmiita satsaamaan?

– Esimerkiksi Mosquito Magnet -hyttysansoja on useamman satasen malleja, jotka ovat kaikki myyty jo loppuun. Niitä ei tahdo saada enää mistään. Ne ovat huomattavasti tehokkaampia ja sopivat isoille pihoille.

– Itselläni on mökillä sellainen isompi ja se on kyllä todella tehokas. Kun keväällä tarpeeksi aikaisin ottaa sellaisen käyttöön, niin ei ole hyttysen hyttystä isollakaan pihalla.

Osaatko spekuloida juuri hyttyskarkottimien myynnin kasvulle jotain syytä ja meneekö vanhoja tuttuja tuotteita, kuten hyttysmyrkkyjä, -verkkoja ja -aerosoleja aiempaa enemmän?

– En keksi muuta syytä kuin tämän hyttyskesän, kun nyt hyttysiä tuli niin paljon kerralla. Niitä on joka paikka täynnä. Viime kesänä ei ollut minkäänlaista ongelmaa, mitään karkotinta ei tarvittu.

– Perinteisempiä tuotteita menee jonkin verran, mutta niiden myynti ei ole samalla tavalla räjähtänyt. Ihmiset tuntuvat jostain syystä luottavan tähän tekniikkaan enemmän.

Näkyykö hyttyskarkottimien suosio liikkeessänne ja mistä ajattelet suosion johtuvan, Limingantullin Prisman myyntipäällikko, Petri Rissala?

– Näkyy, meillä niiden myynti on kaksinkertaistunut viime vuodesta. Se on iso kasvu. Jos katsoo hyttyssavuja ja nestemäisiä hyttyskarkotteita, niin niiden kasvu taas on ollut noin 30 prosenttia.

– Joka viikko tulee täydennystä, hyvin olemme saaneet tavaraa hyllyille, ei ole päässyt loppumaan. Yksittäisiä nestemäisiä hyttyskarkotteita on voinut olla lopussa, mutta pääasiassa kaikkia tuotteita riittää.

– Mitä itsekin on tuolla luonnossa liikkunut, niin kyllä niitä itikoita huomattavasti enemmän on kuin viime vuonna, siitähän se johtuu.

– Laite kyllä toimii, ostin viime vuonna sellaisen, kun vietin mökillä juhannuksen. Vanhoihin en enää palaa.

Yleisin hyttyskarkotin vaikuttaa olevan Thermacell. Miltä myynti on vaikuttanut ja mistä syystä tuotteita menee nyt enemmän, maahantuoja Proviter Oy:n toimitusjohtaja Mikko Lepistö?

– On se kasvanut merkittävästi viime vuodesta. Me varauduttiinkin merkittävään kasvuun ja tilattiin tavaraa sitä silmällä pitäen, mutta valitettavasti osa tavarasta on loppu nyt siitä huolimatta. Kasvua on ollut noin 50 prosenttia, eli 1,5-kertainen määrä.

– Suosioon on varmasti monta syytä. Kaiken edellytyksenä on se, että hyttysiä pitää olla paljon ja tänä kesänä niitä on. Osittain riippuu myös siitä, että olemme panostaneet enemmän markkinointiin.