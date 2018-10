Hyperspektrikuvausten tuloksia esitellään Dronesta on moneksi -seminaarissa Oamk:lla

Mihin ja millä aloilla droneja eli kauko-ohjattavia ilma-aluksia voidaan käyttää? Oulun ammattikorkeakoulussa järjestetään Dronesta on moneksi -seminaari 1. marraskuuta.



Oamkilla ja Luonnonvarakeskuksella on meneillään yhteinen HYPE-TKI -hanke, jossa edistetään ilmasta tapahtuvaa hyperspektrikuvaamista maatalouden, ympäristöalan ja rakentamisen tarpeisiin. Pitkän aikavälin tavoitteena on lisätä tekniikoita hyödyntävää liiketoimintaa, tutkimusta ja koulutusta.



Seminaarissa esitellään HYPE TKI -hankkeessa tehtyjen hyperspektrikuvausten tuloksia. Paikalla on yrittäjiä ja tutkimuslaitosten edustajia kertomassa, miten he käyttävät droneja ja erilaisia mittauslaitteita työssään. Seminaaritauolla voi tutustua erilaisiin droneihin ja mittalaitteisiin.

Seminaari järjestetään 1. marraskuuta kello 12–16 Kotkantien kampuksella. Seminaari on maksuton, mutta sinne pyydetään ilmoittautumaan 28. lokakuuta mennessä.