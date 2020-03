Huumekauppias ei kysy asiakkaan ikää – Oulun koulupoliisit huolissaan huumeiden lisääntymisestä lasten ja nuorten keskuudessa

Huumeet lisääntyvät huimaa vauhtia lasten ja nuorten keskuudessa myös Oulun alueella.

– Internetissä myyjä ei kysy ikää. Kaupan on valelääkkeitä, amfetamiinia ja vaikka mitä väärennettyjä lääkkeitä, joiden sisällöstä kukaan ei tiedä mitään.

– Työn määrä on lisääntynyt: kiusaaminen ja fyysinen väkivalta on yhä yleisempää. Muutama vuosi sitten oltiin huolissaan nuuskasta, nyt tulee huume-epäilyjä yhä enemmän. Tupakointi on vähenemään päin, nikotiinin käyttö ei: se korvataan nuuskalla. Yhä yleisempää on vahva nuuska, jota saa ostaa lähes mistä vain Oulussakin.