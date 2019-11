Hurjimmat pilkkijät ovat jo asemissa Oulun Hartaanselällä – Palomestari: "Kriittistä harkintaa ennen jäille lähtöä"

Lukijat ovat lähettäneet kuvia Oulun Hartaanselän varhaisista pilkkijöistä. Lähellä avovettä istuvat pilkkijät ovat myös herättäneet huolta.

Päivystävä palomestari Vesa Ek Oulu-Koillismaan pelastuslaitokselta kommentoi, että pilkkijöiden pitää harrastaa hyvin kriittistä harkintaa ennen jäille lähtöä ja olla varovaisia.

– Ei ole itsellä käynyt vielä mielessäkään, että jäille lähtisin.

Vesa Ek ei muista, että pelastuslaitoksella olisi ollut tehtäviä viime päivinä pilkkijöiden vuoksi.

– Joka kevät on kuitenkin pilkkijöihin liittyviä tehtäviä. Raatinsaaren edustalla on metrin päässä avovesi, mutta pilkkijät tekevät vain reikiä, Ek päivittelee.

Myös merivartiosto on varoittanut petollisista jääpeitteistä Oulun seudulla. Rantojen läheisyydessä jäätä on paikoin muutamia senttejä, mutta vieressä voi olla sulia paikkoja.

Normaalia lämpimämpi merivesi on hidastanut merialueella jäänmuodostusta ja voi syövyttää jääkantta alhaaltapäin.

Ulappa avoin, rannoilla jäätä

Meriasiantuntija Anni Montonen Ilmatieteen laitokselta kommentoi, että jääkartan mukaan jäätä on meren rannoilla jonkin verran.

– Ulappa on kuitenkin avoin, ja pinnalla on yli neljä asteista vettä.

Paikallisissa mittauksissa Tornion rannikolla on jään paksuudeksi saatu jo kymmenenkin senttiä.

Vaikka uutta jäätä on jo muodostunut Merenkurkkuun asti, tämän syksyn jäätilanne ei ole merialueella tavaton Montosen mukaan.

– Myös viime syksynä merelle muodostui jäätä, joka ehti kertaalleen sulaakin ennen talvea.

Suomen ympäristökeskuksen jäänpaksuusmittaukset kertovat, että Iin Oijärvellä jään paksuudeksi on mitattu 11 senttiä. Esimerkiksi Oulujärven Manamansalossa vesistö on jäässä, mutta jää on liian heikkoa mitattavaksi. Kuhmon Lammasjärvessä tilanne on sama.

Paksuimmat jäät löytyvät ympäristökeskuksen mittauksissa Utsjoen Kevojärvestä, jossa jään paksuus on 23 senttiä. Se on neljän senttiä enemmän kuin tavanomaisesti.