Hupisaarten kunnostettuihin puroihin istutetaan tutkimustaimenia Suomen luonnon päivänä

Hupisaarten kunnostettuihin puroihin istutetaan taimenia ensi viikonloppuna. Taimenet istutetaan puroihin lauantaina Suomen luonnon päivänä.

Hupisaarten purot on kunnostettu vuoden aikana talkootyöllä. Kunnostus aloitettiin viime syksynä. Purojen uomia on muotoiltu uudelleen, kaloille on tehty talvehtimissyvänteitä ja puroissa olevia nousuesteitä on poistettu. Tänä kesänä puroihin on rakennettu muun muassa kutusorakoita.

Kunnostustöiden tarkoituksena on saada luonnonvaraisesti lisääntyvät vaelluskalat palautettua Hupisaarten kaupunkipuroihin. Puistoalueella risteilee kaikkiaan lähes kaksi kilometriä kaupunkipuroja.

Hupisaarten purojen kunnostus on yksi hallituksen rahoittamista vaelluskaloihin liittyvistä kärkihankkeista.

Suomen luonnon päivänä Hupisaarilla järjestettävässä tapahtumassa kuullaan muun muassa maa- ja metsätalousministeriön, Luonnonvarakeskuksen ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ajatuksia vaelluskalakantojen palauttamisesta.

Hupisaarten keskusleikkipuistossa on ohjelmaa kello 12-15. Tilaisuuden juontaa stand-up koomikko Matti Patronen.

Ohjelmassa on Oulun kaupungin tervehdys, jonka tuo kaupunginhallituksen ensimmmäinen varapuheenjohtaja Jenni Pitko. Tapahtumassa puhuvat myös kalastusneuvos Eija Kirjavainen maa- ja metsätalousministeriöstä sekä vesistöyksikön päällikkö Timo Yrjänä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Puheiden jälkeen tutkimustaimenet siirretään puroille. Taimenet on merkitty Luonnonvarakeskuksen toimesta.

Ohjelmassa on myös kahvitarjoilua, makkaranpaistoa ja luontopeli. Kalatien tarkkailuhuone on avoinna koko tapahtuman ajan.