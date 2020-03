Huono ajokeli piinaa Pohjois-Suomea, Oulussa varoitetaan myös liukkaista jalankulkuväylistä

Ilmatieteen laitos varoittaa huonosta ajokelistä laajalla alueella Pohjois-Suomessa. Ajokeli on huono lumi- ja räntäsateen vuoksi Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Sama tilanne on lähes koko Lapissa. Vain Inarissa, Utsjoella ja Enontekiöllä osissa ajokeli on normaali.

Myös Oulun tieliikennekeskus varoittaa huonosta ajokelistä Pohjois-Pohjanmaalla lumisateen ja paikoin sohjoisten tienpintojen vuoksi.

Ilmatieteen laitoksen mukaan huono ajokeli tuo mukanaan sen, että liikenteen sujuvuus heikentyy ja keskinopeus. Lisäksi onnettomuusriski on kohonnut.

Oulussa varoitetaan lisäksi siitä, että jalankulkuväylät ovat paikoin vaarallisen liukkaita.