Huomasitko? Lintujen kevätmuutto on jo alkanut, mutta kuinka paljon siivekkäät ovat etuajassa?

Lintujen kevätmuutto on alkanut selvästi tavanomaista aikaisemmin. Oulun seudulla on maaliskuun alkupäivinä tehty havaintoja muun muassa laulujoutsenista, merihanhista, uuttukyyhkyistä ja mustavariksista.

Keski-Pohjanmaalla on nähty myös muun muassa sepelkyyhkyjä, töyhtöhyyppiä, tuulihaukkoja ja pulmusia. Laulujoutsenten muutto on edennyt Kainuuseen ja Lappiin asti.

Paljonko muutto on Oulun seudulla etuajassa, Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen varapuheenjohtaja Esa Hohtola?

– Laulujoutsenet ovat pari viikkoa etuajassa, Hietasaareen saapuneet uuttukyyhkyt vähintään kaksi viikkoa. Joutsenet eivät ole kaukana olleetkaan, ne muuttavat vain sen verran etelämmäksi, mitä on tarvis. Lämpötilalla ei ole niille mitään väliä, kun ruokaa vain on, niin joutsenet kyllä talven pakkaset kestävät.

Mitä muuttolintuja Pohjois-Pohjanmaalle voidaan odottaa seuraavaksi?

– Merihanhia tulee lisää, samoin mustavariksia. Petolintujen muutto voi alkaa, tuulihaukka on niistä ensimmäisiä muuttajia. Sepelkyyhkyjä saapuu sekä kiuruja ja kottaraisia.

Miten lintujen käy, jos ilmat maaliskuussa kylmenevät, BirdLife Suomen tiedottaja, Jan Södersved?

– Nämä aikaiset muuttajat ovat sopeutuneet siihen, että voi tulla kylmempää. Silloin voidaan palata etelämmäksi.

Ovatko nyt maaliskuun alussa Pohjois-Pohjanmaan leveysasteelle saapuneet linnut talvehtineet Etelä-Suomessa vai etelämpänä?

– Laulujoutsenia on kyllä talvehtinut Suomessa satamäärin, mutta niitäkin on nyt tullut varmasti Suomeen lisää. Myös uuttukyyhkyjä on talvehtinut Suomessa. Sen sijaan metsä- ja merihanhet, töyhtöhyypät ja kiurut tulevat Suomen ulkopuolelta.

Olisiko osa nyt etelämpää saapuneista lajeista voinut talvehtia eteläisimmässä Suomessa näin lauhana talvena?

– Itse asiassa olisi varmaankin voinut. Eihän täällä etelärannikolla ollut talvea juuri missään ja esimerkiksi Uudellamaalla ei ollut mitattavaa lunta lainkaan. Isommat järvet ovat myös olleet koko ajan avoinna. Ensimmäiset hanhet tulivat tammikuun lopussa ja etelässä hanhimäärät ovat nyt hämmästyttäviä.

Saapuvatko pitkän matkan muuttajat, esimerkiksi Afrikassa talvehtivat lajit, myös etuajassa Suomeen?

– Eivät, sillä niillä muuttoaikataulu on sisäsyntyistä, eikä niillä ole hirveästi pelivaraa vaihdella muuton ajankohtaa sään mukaan. Jos muuttoaikataulu heittää viikon verran, niin se on jo paljon.

Miten muutto etenee, jos kevät jatkuu lämpimänä?

– Edelleen etuajassa. Ensimmäiset muuttajat etenevät ihan sään mukaan. Pohjois-Pohjanmaallekin voi siis saapua paljon lisää lintuja. Lumiraja on kuitenkin melko tehokas muuton pysäyttäjä.

Oulusta pohjoiseen ja itään on reilusti lunta. Jäävätkö muuttolinnut Oulun seudulle odottamaan lumien sulamista, Esa Hohtola?

– Kun lumitilanne on tällainen, niin tämänkaltaista ruuhkautumista on kyllä aiemmin todettu.