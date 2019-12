HS: Teollisuutta uhkaavien lakkojen vuoksi Fermionin lääketehtaalla Oulussa aloitettu alasajo – muun muassa syöpälääkkeen valmistus keskeytyy

Työantajapuolen kannattaa ottaa nyt tosissaan nämä asiat! Kuppi on nyt nurin ja enää ei leikitä vaan on ymmärrettävä kuinka merkittävästä palasesta on kysymys. Työntekijä ansaitsee palkkansa muuten kansan on pärjättävä ilman syöpälääkkeitä, johdon bonuskorotuksia sekä montaa lajia tuolta väliltä.