HS: Nokia siirtää 5g-matkapuhelintekniikan kehitystä Ouluun – "Järjestelmäpiirien kehitystä ja ohjelmointia lisätään"

Nalle ja moni muuhan tämän on todennut jo monta kertaa. Suomen menestyksen salaisuus on edullinen insinöörivoima. Ei välttämättä maailman paras, mutta hinta-laatusuhteeltaan erinomainen. Lisäksi Suomessa ja varsinkin Oulussa henkilöstö on erittäin pysyvää verrattuna Kiinaan tai erityisesti Intiaan, jossa insinööri vaihtaa työtehtävää hanakasti jos paremmin palkattu tehtävä tulee tarjolle.