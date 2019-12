Hondalla Muhokselta liikkeelle lähtenyt mies kateissa, poliisi pyytää havaintoja

Poliisi pyytää havaintoja Muhoksella kadonneesta Raimo Leskelästä. Hänet on nähty viimeksi maanantaina 16.12.2019 puolenpäivän aikaan kotinsa lähettyvillä Muhoksella. Sieltä hän on lähtenyt liikkeelle punaisella Honda Accord -autollaan, jonka rekisteritunnus on BIS-938.

Muhoksella kadonnut mies. KUVA: Poliisi

Mies on hoikka ja alle 170 cm pitkä. Kävellessään hän ontuu toista jalkaa.

Kuvasta poiketen hänellä on nykyään harmaat lyhyeksi leikatut hiukset. Vaatetuksesta ei ole tietoa.



Havainnot miehestä pyydetään ilmoittamaan hätäkeskuksen numeroon 112.