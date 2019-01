Hollihaan liikennepuistoon on tehty 250 metriä pitkä luistelurata

Hollihaan liikennepuistoon on jäädytetty noin 250 metriä pitkä luistelurata, kertoo Oulun kaupunki. Liikennepuistossa on myös penkkejä, joissa voi vaihtaa luistimet.

Rataa ei ole valaistu. Pimeän aikaan mukaan kannattaa ottaa otsa- tai taskulamppu.

Oulun kaupunki kertoo Facebookissa, että radalla on myös leveämpiä ja tasaisempia kohtia, jossa voi opetella luistelemista. Rata on tarkoitettu kaikille. Hollihaan rannassa on myös grillauspaikka.

Jäätä hoitaa arkisin Oulun Infra -liikelaitos.