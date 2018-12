Hollantilainen Within Temptation saapuu Ouluun tammikuussa

Hollantilainen Within Temptation konsertoi Oulussa tammikuussa.

Yhtye nousi maailmanmaineeseen reilut kymmenen vuotta sitten yhdistelemällä melodiseen metalliinsa gootti- ja sinfonisia vaikutteita.

Within Temptation tulee Ouluun.

Within Temptation on oululaisyleisölle tuttu vieras aiemmilta vuosilta. Se on esiintynyt Qstock-festivaalilla vuosina 2008 ja 2013.

Within Temptationia lämmittelee kotimainen metalliyhtye Dark Sarah. Laulusolisti Heidi Parviaisen perustamassa yhtyeessä ovat mukana muun muassa raahelaiselähtöinen laulaja JP Leppäluoto sekä Raskasta joulua -konserttikiertueen perustaja Erkka Korhonen. Kaleva

Within Temptation ja Dark Sarah Club Teatrialla Oulussa perjantaina 18. tammikuuta. Konsertin lipunmyynti alkaa keskiviikkona 12. joulukuuta.