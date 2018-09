Hollannin Leeuwarden vakuutti Oulu2026-hankkeen puuhahenkilöt – oppia haetaan parhaillaan Ouluun

Oulu on ennen kaikkea ja monien sattumien summana teknologiakaupunki! Meillä ei ole mitään kulttuurista pääomaa esitettävänä. Oulun historiallinen rakennuskanta on tuhottu ja sitä tuhotaan edelleen kaikin voimin! Miksi me käyttäisimme köyhänä pohjoisen kuntana aikaa ja energiaa kulttuuripääkaupunkihankkeeseen? Tyydytään vaan tähän, mitä meillä nyt on.