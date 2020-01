Hoivatilojen Jussi Karjula myi osakkeita kuudella miljoonalla eurolla

Ulosmyynti jatkuu, ihan perusliike toiminnassa , . Rami- rent, Cramo , hoivatilat , Parmaco , sähköyhtiöistä puhumattakaan . Kuntien pitäisi tehdä vastaisku, teettää tilat itse! Tosin s4 on vaikeaa, kun vuokrasopimukset on 15-20v. Eikä niistä pääs3 eroon. Pitää vaan maksaa kiltisti . Usein vielä yrittäjäkin on ulkomaisessa omistuksessa.