Hoivatilat palkittiin sarjassaan Suomen toiseksi parhaana työpaikkana

Hoivatilat on valittu Hoivatilat valittiin Suomen toiseksi parhaaksi työpaikaksi Great Place to Work -instituutin tutkimuksessa pienten organisaatioiden sarjassa. Suomen parhaat työpaikat 2020 julkistettiin eilen Great Place to Work -gaalassa Helsingissä.

Mallin mukainen tutkimus on toteutettu Hoivatiloilla kahtena perättäisenä vuonna. Tutkimuksessa mitataan Trust Index -lukua, joka on suomalaisissa työpaikoissa keskimäärin 56. Luku kertoo, kuinka suuri osuus vastaajista pitää työpaikkaansa hyvänä tai erittäin hyvänä.

Hoivatiloissa luku oli viime vuonna 96 ja sitä edeltävänä vuonna 91.

Toimitusjohtaja Jussi Karjulan mukaan viimeisimmissä kyselytuloksissa erityisiksi vahvuuksiksi nousivat loistava yhteishenki ja välittämisen kulttuuri. Henkilöstö antoi myös kiitosta siitä, että työssä saa tehdä itsenäisiä päätöksiä, ottaa vastuuta ja työ koetaan merkityksellisenä.