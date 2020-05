Hiukset hapsottavat, parta tursottaa, verkkarit lököttävät – lähetä kuva koronakevään rennosta tyylistäsi

Hiuksethan saa leikkauttaa, osassa on vain omistaja paikalla. Tai ottaapi koneen käteen ja surauttaa. Ja parran varmasti osaa jokainen jolla parta on ajaa. Tämä ns koronakevät ei ainakaan mua oo hetkauttanut mitenkään, tukan ajelin ite ja päältä saksilla, kotona leggareissa lueskelen ja kudon, kohta pääsee piha hommiin. Ainoa että kirjastoon ei pääse, on mun haitta vaikka riskieyhmään kuulunkin.