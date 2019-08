Hiukkavaaran uuteen liikekeskukseen avataan seurakuntakoti – Hiuskaksi nimettyyn tilaan on luvassa muun muassa päiväkerhoja ja pop up -tapahtumia

Hiukkavaaran uuden liikekeskuksen yhteyteen valmistunut seurakuntakoti otetaan käyttöön torstaina 15. elokuuta. 254,5 neliömetrin tila nimettiin Hiuskaksi alueen asukkaille järjestetyn nimikilpailun tuloksena.

Hiuskan toiminta tulee painottumaan perhe-, lapsi- ja varhaisnuorisotyöhön. Myös toiminnan keskittymisessä on otettu asukkaiden toiveet huomioon; Oulujoen seurakunnan työryhmän viime keväänä asukkaille tekemässä kyselyssä vastaajista noin 80 prosenttia toivoi avointa tilaa, jossa vanhemmat voisivat oleskella lasten kanssa.

– Asukkaiden toiveisiin pyritään vastaamaan siten, että tilat ovat avoinna joka viikko keskiviikosta perjantaihin kello 14–18. Tuona aikana sinne voi tulla vapaasti piipahtamaan, hengähtämään, leikkimään, syömään eväitä tai vaikka tapaamaan ystäviä, varhaiskasvatuksen ohjaaja Maaret Sulkala kertoo.

Seurakuntakodissa järjestetään jatkossa viikoittain ohjelmaa lapsiperheille ja seurakunnan päiväkerhoja ja varhaisnuorisotyön kerhoja. Avoimissa iltapäivissä on luvassa muun muassa kirppiksiä, myyjäisiä, lapsiparkkeja sekä pop up -tapahtumia.

Hiuskan siunaa käyttöön piispa Jukka Keskitalo. Avajaisten ohjelmassa on otettu huomioon lapsiperheet: vieraita ovat vastaanottamassa Oulujoen kirkon nallet, ja lapsille on tarjolla toimintarasteja. Ohjelmassa on myös musiikkia ja kesäinen tarjoilu.