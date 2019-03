Hiukkavaarassa Oulun poliisilaitoksen käytössä olevien tilojen kuntotutkimuksissa on löydetty viite sädesienikasvusta betonin sisällä 11 neliön kokoisesta huoneesta, joka on ollut tyhjillään eli ei poliisin käytössä.

– Tilaa ei oteta käyttöön ennen kuin se on korjattu. Tila on suljettu ja kuntotutkijan suosittelemin toimenpitein on varmistettu, etteivät vauriot vaikuta muiden tilojen sisäilman laatuun, sanoo Pohjois-Suomen alueen kiinteistöpäällikkö Kai Kunnari tilat omistavasta Senaatti-kiinteistöistä.

Oulun poliisi siirtyi Hiukkavaaraan, koska henkilökunta sai oireita entisellä pääpoliisiasemalla Rata-aukiolla Raksilassa. Myös Hiukkavaarassa osa työntekijöistä on saanut muun muassa hengitystieoireita, iho-oireita ja limakalvojen oireilua.

Kunnari kertoo, että sen takia Hiukkavaaran virastotalossa on alettu tehdä koko rakennusta koskeva kuntotutkimussuunnitelma ja kuntotutkimus.

– Tutkimuksen avulla selvitetään, mitä korjaustoimenpiteitä rakennuksessa tarvitaan, jotta korjaustyöt pystytään suuntaamaan oikeisiin kohteisiin.

Hän korostaa, että virastotalon muut tilat ovat edelleen käytettävissä. Huoneen, josta sädesieniviitteitä löydettiin, korjaussuunnittelu toteutetaan osana kuntotutkimusta.

Kunnarin mukaan vaurio on paikallistettu ja tila on hyvin korjattavissa. Sädesieniesiintymät eivät hänen mielestään tarkoita sitä, että tila olisi korjauskelvoton.

Talosta noin 70 prosenttia on poliisin käytössä

Hiukkavaaran poliisiasemalle perustettiin oireilun takia myös sisäilmatyöryhmä, jossa ovat mukana kiinteistön omistajan, poliisin, työterveyden, kuntotutkimuksen tekijöiden sekä sisäilma-asiantuntijoiden edustajat.

– Keskeisimpiä tehtyjä toimenpiteitä ovat kuntotutkimuksen teettäminen, ilmanvaihdon toiminnan varmistaminen jatkuvalla mittauksella ja seurannalla, sisäilmapalautteisiin reagoiminen ja ongelmien poistaminen. Myös rakennuksen ilmanvaihto tullaan puhdistamaan ja säätämään, Kunnari kertoo.

Virastotalon tiloista on noin 70 prosenttia poliisin käytössä. Kunnarin mukaan muista talon osista ei ole ei ole raportoitu sisäilmaongelmia, vaan kaikki oireet ovat esiintyneet poliisin tiloissa.

Ennen kuin poliisilaitos muutti Rata-aukiolta Hiukkavaaraan, talon alakertaan rakennettiin sosiaalitilat. Siinä yhteydessä tilojen rakenteet peruskorjattiin perusteellisesti ja muun muassa riskirakenteet poistettiin.

Poliisilaitoksen toimistotiloihin tehtiin pieniä tilamuutoksia. Edellinen suurempi peruskorjaus talossa tehtiin vuonna 2006.