Hiukkavaaran kasarmin kylkeen nykyisen metsän paikalle rakennetaan kaupunkimainen pientaloalue

Vanhan Hiukkavaaran uuden alueen kaavan pitäisi olla valmis vuoden loppuun mennessä.

Vanhan Hiukkavaaran alueen asemakaavahanke käynnistyy. Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta päätti hankkeen aloittamisesta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta mielipiteiden esittämistä varten tiistaina. Kaavan on määrä olla valmis vuoden lopussa.

Kaavoitus on osa laajempaa koko Hiukkavaaran alueen rakentamista käsittävää kokonaisuutta. Nyt kaavoitettava osa on rakentamaton alue Raitotien, Haapalehdon, Hiukkavaaran vanhan kasarmialueen, Kiulukankaan ja Myllyojan rajaamalla alueella. Tarkoitus on, että valmiina uusi asuinalue tulee vanhan kasarmin kylkeen kiinni.

Suunnitteilla on uusi kaupunkimainen pientalovaltainen asuinalue, varaus monitoimitalolle, mastolle, virkistysalue reitistöineen ja varavesilinja. Lisäksi mahdollista on sijoittaa ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia palvelu- ja työpaikkatoimintoja. Myös virkistystä sekä ulkoilua palveleva rakentaminen tulee olemaan sallittua.

Asemakaavan suunnittelun kanssa samaan aikaan laaditaan alueen katujen, liikenteen, ympäristön, liikunnan, hulevesien, energia- ja vesihuollon yleissuunnitelmat.

Suunnittelualueen pinta-alaksi on alustavasti määritelty noin 39 hehtaaria. Maa-ala on Oulun kaupungin omistuksessa.

Nykyisellään kaava-alue on metsäinen ja asemakaavoittamaton. Metsäisiä alueita halkovat itä–länsi-suuntainen ulkoilureitti ja pohjois–etelä-suuntaiset voimalinjat. Länsireunan voimalinjan yhteydessä on myös ulkoilureitti.

Asuntoalueelle tehdään liikenneyhteyksiä, joista yksi tulee menemään Raitotien ja monitoimitalon välille Haapalehdontieltä. Myös yhteyksiä entisen kasarmialueen ja uuden alueen välille tullaan rakentamaan.