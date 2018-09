Hissittömiä kerrostaloja yhä paljon – Oulussa taloyhtiön maksettavaksi jää avustusten jälkeen 35 prosenttia hissin hinnasta

Oulussa on yli 500 ja koko maassa noin 18 000 kerrostaloa, joista hissi yhä puuttuu. Oulun yli 65-vuotiaista noin 1 700 asuu hissittömissä 3- tai 4-kerroksisissa taloissa.



Kunnat lisäilevät hissejä taloihinsa vähitellen ja koettavat kannustaa myös taloyhtiöitä innostumaan hissien jälkiasennuksesta.



– Hissi helpottaa kaikenikäisten liikkumista ja mahdollistaa erityisesti ikääntyneiden ja liikuntarajoitteisten asumisen kodissaan. Se myös nostaa asuntojen arvoa, asumisen asiantuntija Mikko Autio Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluista muistuttaa.



Oulussa kaupunki on tukenut jälkiasennushissien rakentamista viime vuoden alusta lähtien peräti 20 prosentin avustusosuudella. Kun Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus ARA vielä maksaa avustusta 45 prosenttia, jää taloyhtiön maksettavaksi enää 35 prosenttia hissihankkeen kuluista.



– Oulun avustusprosentti on Suomen korkein. Kiinnostus on kasvanut, mutta yhä taloyhtiöt lähtevät aika huonosti mukaan toteuttamaan hissihankkeita, Autio arvioi.



– Rahanreikiä riittää, joten putki- ja muut remontit tahtovat ajaa hissin edelle. Lisäksi asunto-osakeyhtiöissä päätöksenteko on jähmeää, jos kaikki eivät hissiä halua.

ARAn mielestä Oulussa on koetettu edistää asiaa jopa esimerkillisen aktiivisesti. Kaupunki tarjoaa taloyhtiöille myös ilmaista apua hissihankkeiden suunnitteluun.

– Muiden kuntien ja kaupunkien avustus on keskimäärin 10 prosenttia. Tampereella ja Kuopiossa se on 15 prosenttia, ARAn ylitarkastaja Tapio Kallioinen kertoo.