Tauno Konttinen on rakentanut luonnonkiviaitaa mökkinsä ympärille. Hirvimaan maaperä on kallioista ja kivistä, ja kaivinkone on ollut kovassa käytössä mökkityömaalla. Konttinen on kaivanut kellarin, kaivon ja suolammen. KUVA: Kontiainen Jarmo