Hintan koulussa kaksi luokkaa karanteeniin koronatartunnan vuoksi – myös koulun henkilökuntaa eristyksiin

Nyt tarvitaan aukotonta toimintaohjeistusta altistuneille ja sairastuneille sekä heidän perheenjäsenillensä. Epidemiaa ei saada pysäytetyksi näin ammattitaidottoman johtamisen avulla. Terveysviranomaisten toiminta koronaepidemian kohdalla on osoittamaisillaan heidän ammattitaitonsa ja osaamisensa kelvottomaksi. Kansalaiset joutuvat tulemaan toimeen keltaisen lehdistön sensaatiokirjoittelun varassa.

Päänsilittelyn aika on ehdottomasti ohi. Kunhan tästä epidemiasta on selvitty, on aika antaa lapikkaan puhua. Potkuja, potkuja, potkuja, kilometritehtaan pitää kutsua tehtävänsä laiminlyöneitä ja niiissä epäonnistuneita. Suomen kansa ei tarvitse pseudo-osaajia.