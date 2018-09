Hietasaaren huvipuiston suunnitelmat ovat päivitystä vaille valmiit – valittajat pohtivat seuraavaa oikeusastetta

Kalevala Park valmis viemään huvipuistohanketta eteenpäin valitusten kaaduttua.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on kumonnut Hietasaaren asemakaavan muutoksesta tehdyt valitukset.

Oulun kaupunginvaltuuston viime vuoden alussa hyväksymän kaavamuutoksen mukaan Hietasaareen Nallikarin alueelle voidaan sijoittaa runsaasti uusia toimintoja.

Kaavamuutoksesta Suomen Luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piirin johdolla tehdyn valituksen mukaan asemakaavamuutos on ylimitoitettu ja epätarkoituksenmukainen.

Valittajatahojen mielestä muutoksella aiheutetaan merkittävä heikennys Hietasaaren maankäyttöön. Myös kaavoitusmenettelyssä on valittajien mielestä ollut lain näkökulmasta moitittavaa.

Hallinto-oikeuden mukaan kaavamuutos on toteutettu ja asiasta päätetty lain vaatimusten mukaisesti.

Hallinto-oikeuden päätöksestä voi vielä valittaa Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos se myöntää siihen luvan.

Kaavamuutosprosessi on kestänyt pitkään. Ensimmäinen aloite Hietasaaren asemakaavan muuttamisesta on tehty jo vuonna 2004. Sen jälkeen asiaa on puitu eri kanteilta lukuisia kertoja.

Näkyvin kaavan mahdollistama toiminto on huvipuisto. Pellepyy Oy on suunnitellut alueelle Kalevala Park-nimeä kantavaa teemapuistoa. Puisto sijoittuisi Nalli­sportin takana olevalle palstaviljelyalueelle.

Toimitusjohtaja Jyrki Suutarin mukaan yhtiö on valmis viemään huvipuistohanketta eteenpäin heti, kun kaava on saanut lainvoiman.

– Kun päätökset saadaan pöytiin, voimme aloittaa lopullisen suunnittelun ja saamme rakentamisen liikkeelle.

Suutarin mukaan yhtiöllä on mahdollisuus reagoida nopeastikin. Kymmenen vuoden odotus on kuitenkin muuttanut trendejä, jotka pitää nyt ottaa huomioon.

– Aikaa on kulunut. Asioita pitää päivittää. Koko suunnitelma pitää käydä uudelleen läpi.

Vaikuttavatko valittajien näkemykset siihen, miten mahdollinen huvipuisto lopulta toteutetaan?

– Luonto on ollut suunnittelun keskiössä koko ajan. Alunperinkään ei oltu luontoa turmelemassa. Kyse on puistosta, johon pyritään rakentamaan viihtyisää ympäristöä, johon kaikki voisivat tulla viihtymään.

Suutarin mukaan pohjoisessa on huvipuistolle tilausta.

– Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Venäjälläkin on pohjoisen osalta tarjonnassa näiltä osin tyhjiö. Markkinapotentiaalia on.

Suutari uskoo, että huvipuisto kääntäisi turistivirtoja Oulun suuntaan.

Hallinto-oikeuden ratkaisu ei yllättänyt valittajia.

Luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piirin aluepäällikön Merja Ylisen mukaan Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ratkaisut eivät ole ennenkään suosineet luontoarvojen puolustajia.

Ylinen pitää todennäköisenä, että luonnonsuojelupiiri kumppaneineen valittaa ratkaisusta Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos saa siihen luvan.

– On tärkeää hakea toista lain tulkintaa, Ylinen painottaa.

Ylisen mukaan kyse on luonnon ja hyvinvoinnin puolustamisesta.