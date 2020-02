Hietasaaren hakkuut alkavat ensi viikolla – hakkuilla raivataan uusia palstaviljelyalueita, sillä vanhat ovat jääässä huvipuiston alle

Juu, MUTTA tämä meijän Ruissalo ei ookkaan läpitunkematonta risukkoa jonka seassa kukaan ei viihdy. Se on kalliopohjaista, helppokulkuista kangasmetsää josta on mukava ja helppo nauttia. Hietasaaren ryteiköt useaan kertaan kokeneena ja nähneenä (entisenä Oululaisena, nykyään Turkulaisena) voin todeta että ketään ei kiinnosta rämpiä umpeen kasvaneessa vesijättömaassa hyttysten ja paarmojen kanssa tapellen. Järkikäyttöön vaan. Onhan siellä muuallaki sitä rämettä, ryteikköä ja suota enemmän ku riittävästi. Toisin ku Hietasaaressa, Ruissalossa on nähtävää ja koettavaa joka vie sinne populaa. Jos Ruissalossa ei ois muuta ku mettää, ei sinne kukkaan menis viihtymään. Täällä pijetään pusikoista huolta viihtyvyyden takia. Satasesta vetua että nää et oo ikinä poistunu siltä kusiselta sora/lenkki/kävelytieltä joka on ainoa tapa "nauttia" niistä Hietasaaren "kauniista, ihanista" pusikoista. Pelkkä Eden uimarantoineen ja camping -alueineen ei riitä tuomaan ihmisiä sinne niin paljua että niitä riittäis sinne rytteikköön ihimettelemään risuja. Oulusa tarvitaan koettavaa ja joku huvipuisto on ihan hemmetin hyvä idea. Kui lähellä Oulua on lähin kokemisen arvoinen huvipuisto? Entä jos se joskus laajenisi vesipuistoksi? Vertaappa Kalajoen turismia siihen kylän kokoon nähen ja mieti miten paljon paremmaksi Oulun kokone kaupunki vois laittaa iliman ikuista, loputonta ja alituiseen jatkuvaa valittamista? Vaihda nimimerkkiä, valetta se nyt on.