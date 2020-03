Hietasaareen tulee siirtolapuutarha, palstoille pitää rakentaa mökit – viisi palstaa varataan asuntomessujen oheiskohteeksi

No hyvä että noin pieni alue vaan puutarhalle. Mahtuu vielä huvipuisto ja loput asfaltiksi niin sopii autotkin. Tornihotelli ois kans tosi hieno. Oulun ympärillä kun ei ole yhtään peltoja viljeltäväksi, niin täytyyhän Hietasaari vetää sileäksi että kaupunkilainenkin pääsee Teslallaan lataamatta hakemaan vihreän mielen omalta kasvimaaltaan. Mut hei, hieno homma että puutarha on auki 7-21. Aion ryypätä koko kesän siellä, ku noin hienot puitteetkin meille kaikille kaupunkilaisille on tulossa. Sinne vaan kaikki. Minä tarjoan.