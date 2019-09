Herman Andersson Oy:n ahtaajat aloittavat vuorokauden mittaisen lakon Oulun satamassa – taustalla yt-neuvottelut

Herman Andersson Oy:n ahtaajat aloittavat vuorokauden mittaisen lakon torstaina iltapäivällä. Työnseisaus alkaa kello 14.

Kaikki Herman Anderssonin terminaalitoiminnot ovat suljettuna vuorokauden ajan. Kalevan saamien tietojen mukaan lakossa on mukana yhteensä 75 ahtaajaa ja laivat ohjataan työnseisauksen aikana Kemiin.

Stora Enson omistama Herman Andersson ilmoitti heinäkuun lopussa aloittavansa elokuussa yt-neuvottelut, jotka voivat johtaa enintään 40 henkilötyövuoden vähentämiseen. Lisäksi yhtiö ilmoitti varautuvansa tarvittaessa lomauttamaan henkilöstöä.

Tällä hetkellä yhtiön palveluksessa on 135 henkilöä.

Työntekijöiden pääluottamusmies Pauli Keränen kertoo, että varsinaiset, kuusi viikkoa kestävät yt-neuvottelut ovat vasta alkamassa. Neljä viikkoa kestäneissä sopeuttamisneuvotteluissa ei saavutettu työntekijöitä tyydyttäviä ratkaisuja.

– Meille on kerrottu, että irtisanomisuhan alla on 35 ahtaajaa. Kaikkiaan ahtaajia on 83, joten vähennys olisi pahimmillaan niin suuri, että jatkossa satamassa voitaisiin käsityksemme mukaan operoida vain yhtä laivaa kerrallaan.

Keräsen mukaan on selvää, että paperin valmistamisen loppuminen Stora Enson Oulun tehtaalla vaikuttaa ahtaajien työmääriin, mutta työntekijät toivovat, että ennen irtisanomisia katsottaisiin rauhassa, miten kartongin valmistukseen siirtyminen vaikuttaa sataman liikennemääriin.

Ahtaajat palaavat töihin perjantaina kello 14. Keräsen mukaan mahdollisista jatkotoimista päätetään myöhemmin, kun nähdään, miten yt-neuvottelut etenevät.