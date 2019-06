Herkkutatteja löytyy jo Oulun seudulla – Ilmastonmuutos näkyy pohjoisen sienisesongissa

Ensimmäiset herkkutatit ovat jo nousseet Oulun seudulla. Oululainen sieniasiantuntija, tutkija emerita Esteri Ohenoja kertoo, että aika harvoin herkkutatteja on havaittu kesäkuun puolella näillä tienoilla. Ohenojan mukaan ilmastonmuutos näkyy pohjoisen sienisesongissa.



­– Sienestyskausi pitenee, sillä sieniä nousee aikaisemmin ja niitä on syksyllä myöhempään.

Tämän kesän varhaisia herkkutatteja Ohenoja ei kuitenkaan nivo ilmastonmuutokseen, sillä yksittäisiä herkkutatteja on nähty kesäkuussa aikaisemminkin. Sen sijaan jännittävä kevätsieni hytymaljakas on selvästi runsastunut Oulun seudulla, mikä voi olla yhteydessä ilmastonmuutokseen.



– Aikaisemmin hytymaljakasta löytyi vain Muhosjoen rannasta, nyt niitä on lähes joka jokivarressa.



Pitkät ja lämpöiset syksyt ovat saaneet esimerkiksi suppilovahveron viihtymään Oulun seudulla ja pohjoisempanakin, vaikka niitä kasvoi aikaisemmin pohjoisessa Kainuuseen saakka. Lisäksi keltaisia kanttarelleja voi poimia nykyisin Lappia myöten.



Sadosta saattaa tulla viimevuotista heikompi

Herkkutatteja kannattaa tähän aikaan etsiä Ohenojan mukaan sekametsistä, joissa on hyvä pohjavesitilanne. Jos sateita saadaan, herkkutatteja putkahtaa pintaan kuiville mäntykankaille. Herkkutattisatoa saadaan usein aaltomaisesti myöhäiseen syksyyn saakka.



Myös punikki- ja voitatteja on jo löytynyt Oulun seudulta ja ensimmäisiä haperoita odotellaan.



Jos viime kesäna herkkutatteja löytyi runsaasti, tämän vuoden sadosta saattaa kuitenkin tulla heikompi.



– Harvoin hyviä vuosia on peräkkäin.



Ohenojan mielestä kesän sää on ollut sopiva tulevalle sienisadolle: lämmintä, sateita ja kuivempaakin keliä on riittänyt. Sienet eivät nimittäin pidä liiasta sateestakaan.

– Jos elokuussa sataa paljon, maa voi vettyä liikaa. Sienirihmastojen pitää päästä hengittämään.

Ruokasienten putkahtaminen pintaan on sidoksissa puiden elämään. Puu käyttää ravinteita ensin vuosikasvaimeen, sitten sokerivirta suuntautuu juuriin, jolloin sienten itiöemät muodostuvat.