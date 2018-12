Henkilökohtainen avustaja voitti irtisanomisesta nostamansa oikeusjutun – Avustettava määrättiin korvaamaan viiden kuukauden palkka

Henkilökohtaisena avustajana Oulussa työskennellyt nainen on voittanut nostamansa oikeusjutun.

Nainen toimi toistaiseksi voimassaolevalla työsopimuksella henkilökohtaisena avustajana vaikeasti liikuntavammaiselle naiselle, joka tarvitsee apua muun muassa wc-käynneissään ja pukeutumisessaan. Tämä irtisanoi avustajansa kuulematta tätä ja ilmoitti perusteeksi henkilökohtaiset syyt.

Avustaja vei jutun oikeuteen. Hän katsoi, että häntä ei varoitettu ennen työsuhteen irtisanomista eikä potkuille ollut perustetta. Hän vaati avustettavaa maksamaan hänelle 10 kuukauden palkkaa vastaavan summan eli lähes 25 000 euroa korvausta sekä oikeuskuluja noin 20 000 euron edestä.

Avustettava vastusti vaatimusta. Hän halusi avustajan maksavan omat noin 11 000 euron suuruiset oikeuskulunsa. Avustettavan mukaan hän oli varoittanut avustajaansa useita kertoja suusanallisesti tämän epäasiallisesta käyttäytymisestä ja asenteesta häntä kohtaan.

Oulun käräjäoikeuden ratkaisun mukaan henkilökohtaisia avustajia on pidettävä työntekijäryhmänä, jossa työnantajan ja työntekijän välisellä luottamusvaatimuksella on korostettu merkitys. Se katsoo, että työnantajana olevalla avustettavalla on laaja oikeus päättää, minkä kaltaista avustamista hän kulloinkin tarvitsee ja myös reagoida avustamistarpeensa muutoksiin.

Jos avustaja ei kykene täyttämään muuttunutta tarvetta, se voi oikeuden mielestä oikeuttaa hänen irtisanomiseensa kunhan muutos on olennainen ja pysyvä sekä perustuu objektiivisesti havaittavaan ja painavaan perusteeseen.

– Sen sijaan työntekijän henkilöön liittyvä vastenmielisyys, niin sanottu pärstäkerroin, ei tähän oikeuta, se totesi.

Oikeuden mielestä avustaja ei kieltäytynyt mistään yksilöidystä työtehtävästä eikä hän käyttäytynyt avustettavaa tai tämän läheisiä kohtaan sopimattomasti. Sen mukaan hän ei ylittänyt ammatillisen käytöksen rajoja myöskään kielenkäytöltään tai muullakaan suhtautumisellaan.

– Kantajan (avustajan) mahdollinen kieltäytyminen saapumasta yöllä kutsuttaessa ei ole moitittavaa, koska avustajilla ei ole päivystysvelvollisuutta eikä näille makseta siitä taikka hälytyksestä, oikeus totesi.

Sen mukaan avustajaa ei kuultu ennen irtisanomista työsopimuslain edellyttämällä tavalla eikä avustettava kyennyt todistamaan, että hänellä olisi ollut lain vaatimat perusteet tämän työsuhteen päättämiseen.

Se on määrännyt, että avustettavan pitää maksaa entiselle avustajalleen viiden kuukauden palkkaa vastaava määrä korvausta työsuhteen perusteettomasta päättämisestä. Lisäksi hän joutuu maksamaan tämän vaatimat oikeudenkäyntikulut. Avustettavan omat oikeuskulut määrättiin maksettavaksi valtion varoista.