Henkilöauto suistui katolleen ojaan Kiimingintiellä – kukaan ei loukkaantunut

Siksi kaik on vinlsinvonksin ,kun ei aurata ja hiekoteta! Destialla sanoo mestari ettei hiekoteta mitään ja samoin YIT llä. Raktorilla tehään halvalla aliurakointia ja sehän on selvä ettei se toimi sittekään!! Raha on se joka ratkaisee,ei ihmishenget tai vahingot!! Destia ja YIT vastuuseen kaikki mestarit ja maksamaan omasta pussista!