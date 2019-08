Ilmakitaransoiton MM-kisojen finalistit selvisivät myöhään torstai-iltana. Ravintola Ilonassa järjestetyissä karsinnoissa finaaliin selvitti tiensä helsinkiläinen Lassi "Trick Master" Hurskainen, joka pääsi karsinnan kahdeksannelle sijalle.

Oululainen Aapo "Thunderbolt" Rautio sen sijaan karsiutui finaalista. Hänen sijoituksensa oli kolmastoista.

Australiaa edustava Alex "Jinja Assassin" Roberts sai kovimmat pisteet ennen toiseksi tullutta Japanin Asuka "Sunflower" Tabataa.

Kolmanneksi kiri Ranskaa nykyisin edustava vuoden 2015 maailmanmestari Kereel "Guitarantula" Blumenkrants.

Yhteensä karsintaan osallistui 26 kilpailijaa.

Perjantain MM-finaalissa Mustat hevoset kisaavat hallitsevaa maailmanmestaria, Japanin Nanami "Seven Seas" Naguraa ja Yhdysvaltojen, Englannin, Islannin, Thaimaan, Australian, Japanin, Ranskan, Saksan ja Kanadan kansallisia mestareita vastaan maailman kovimman ilmakitaristin tittelistä.

Karsinnan tulokset:



1. Alex "Jinja Assassin" Roberts, Australia, 17,6 pistettä

2. Asuko "Sunflower" Tabata, Japani, 17,2 pistettä

3. Kereel "Guitarantula" Blumenkrants, Ranska, 16,3 pistettä

4. Frederic "French Kiss" Reau, Ranska, 16,3 pistettä

5. Toshio "Shariten KD" Kado, Japani, 16,2 pistettä

6. Valentina "Electric Burrito" Urm, Venäjä, 16,1 pistettä

7. Keisuke "Keisuke the Entertainer" Nagatsuka, Japani, 16,1 pistettä

8. Lassi "Trick Master" Hurskainen, Suomi, 16,0 pistettä

9. Will "The WizAIRd of Rockenroll" Herndon, Yhdysvallat, 15,8 pistettä (Jatkoon pääsy selvisi Air offin jälkeen)

10. John J. "Crusher" Healy, Yhdysvallat, 15,8 pistettä (Jatkoon pääsy selvisi Air offin jälkeen)

MM-finaali alkaa Rotuaarilla kello 20. Tapahtumaa voi seurata suorana myös verkossa osoitteessa www.ilmakitara.fi