Helsinki-Oulu-junareitille tulossa uusia vuoroja – matka-ajan luvataan nopeutuvan 15 minuutilla

Älä nyt viitsi höpistä joutavia. Lähiliikenne kun on jo suunniteltu 30 min välein kulkevaksi ja sen tiuhempaan ei tarvita koska ei riitä matkustajia tarpeeksi. Kyseessä kun on todella vähäliikenteinen osuus ja siksi tuossa radassa on kapasiteettiä lisätä vuoroja.

Suomen vilkkain rataosuus on Kluuvi- Pasila, josta kaikki junat kulkevat lähijunia myöten.

Pisararataa ei olla hylätty ja jo aloitettu raidejokeri rakennetaan pisararadan asemia hyödyntäen.

Tampereen rata, kuten lentorata ei hyödytä oululaisia matkustajia juurikaan, koska tuon lyhyen välin aikatauluun ei juuri muutoksia tule.

Ainoa mitä lentorata hyödyttää on se, että pääse lentoasemalle jäämään suoraan. Nykyään se on myös erittäin helppoa kun jää Tikkurilassa pois ja vaihtaa P- junaan jolla jatkaa lentoasemalle, matka- aika 10 min.