Nyt on selvitettävä kuka on vastuussa Helsingin lentoasemalla tästä, ettei ohjeita anneta selkokielellä työtätekevälle portaalle.

Onko niin, ettei ohjeita anneta vai eikö niitä ymmärretä? Kyllähän jokainen toimija joutuu hallitusten päätökset käymään läpi ja pohtiman, miten tämä vaikuttaa juuri meidän toimintaan ja miten me toteutamme vaatimukset. Eihän se nyt niin mene, että pääministeri on henkilökohtaisesti vastuussa tästä Helsingin lentoaseman vastuuttomuudesta. Kyllä siellä on oikeasti joku, joka siitä vastaa ja se joku ei ole ollut ajantasalla tehtäviensä osalta. Kerpele! Halutaanko me tämä pandemia hallintaan vai ei?!