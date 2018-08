Hellekelit toivat ennätysmääriä asiakkaita Oulujoen rantojen yrityksille

Osa iloitsi pitkään jatkuneesta helteestä, osa ei nauttinut lainkaan. Yksi on kuitenkin varmaa, helle vetää ihmisiä rannoille vilvoittelemaan. Rannoilla sijaitsevat ravintolat, saunat ja muut yrittäjät ainakin kiittävät Pohjois-Suomeen yltänyttä lämpöaaltoa.

Värtön rannan Saunalautta SMBoat keräsi heinäkuussa tähän mennessä suurimman kävijämääränsä. Lautta toimii rannassa ollessaan myös vohvelibaarina. Toimitusjohtaja Samuli Hallikainen mainitsee ennätykseen vaikuttavan epäilemättä myös sen, että tämä kesä on saunalautan yrittäjien kolmas vuosi ja oululaiset ovat löytäneet paikan. Helteenkin vaikutuksen kävijämääriin Hallikainen kyllä myöntää. Ennätyksiä on tehty sekä saunojien määrässä että kahvilamyynnissä.

– Ihmiset ovat liikkeellä koko päivän aamusta iltaan. Helteiden alussa kävijämäärä pääsi jopa vähän yllättämään, kun ihmisiä oli yhtäkkiä tulossa kahvilaan jonoksi asti. Hankimme sitten äkkiä lisää väkeä kahvilaan töihin, Hallikainen kertoo.

Myös viereinen Koivurannan kahvila vetää asiakkaita.

– Kyllä meillä on kävijämäärät nyt nousseet. Heinäkuun kävijäennätys meni rikki, kertoo kahvilan yrittäjä Riitta Asala.

Asala kehuu kahvilan sijaintia, Värtön rantaan on hyvät kulkuyhteydet ja se on veden äärellä. Värtössä riittääkin porukkaa kesäisin.

– Kaikki asiakkaat kyllä saadaan mahtumaan tänne kahvilaan, laitetaan vaikka sitten viltti ulos jos ei pöytiin mahdu, Asala vakuuttaa.

Värtön rannalla riittää kävijöitä. KUVA: Joel Karppanen

Myös Tuiran rannalla ennätyskesä

Vilskettä on ollut myös Tuiran uimarannan kahvila Rantsussa. Puolivälinkankaan suuralueen Asukasyhdistys pitää kahvilaa nyt neljättä kesää.

– Nyt on ehdottomasti paras kesä menossa, sanoo asukasyhdistyksen oppisopimusopiskelija Sanna Tuomaala.

Tuiran rannalla on riittänyt porukkaa joka päivä, ja ranta on ollut täynnä myöhään iltaan asti. Myös rantalentopallon pelaajia on lämpimällä säällä riittänyt.

– Vesi on tosi lämmintä. Lämpötila pyörii 23 asteen kieppeillä.

Uimareiden lisäksi Oulujoessa on näkynyt suppilautailijoita ja vesijuoksijoita. Rannalla olevat hengenpelastajat ovat ohjanneet Tuirassa vesijumppaa.

– Vesijuoksuvöitä on käytetty kovasti, Tuomaala sanoo.

Oulun rantasaunaseuran tiedottaja Niina Jortikka sanoo, että Tuiran saunalautalla on käynyt viiden kesän aikana noin 23 000 vierasta yli 50 eri maasta. Tänä vuonna kävijöitä on todennäköisesti yli 7000.

– Helteellä ihmiset kaipaavat vilvoitusta saunasta. Saunan jälkeen helle tuntuu viileämmältä, Jortikka sanoo.

Lämpimänä kesänä ihmiset viihtyvät aiempia kesiä paremmin myös uimassa.

Kesän sauna toimii talkooperiaatteella. Jortikka sanoo, että elokuun 9. päivä järjestetään seuraava lämmittäjäkurssi, jonka jälkeen on mahdollista päästä talkoolaiseksi.

– Kurssi on kello 15–17. Paikalle Tuiran rantaan voi vain ilmaantua.

Oulun suositut rannat täyttyvät helteillä

Oulun kaupungin liikuntapaikkojen isännöitsijä Jarmo Savukoski sanoo, ettei Oulun rantojen kävijämääristä ole tarkkaa tietoa.

– Mutta kyllä näillä suosituimmilla rannoilla on todella paljon porukkaa.

Leijakoulu Lappiksen tuote- ja koulutusvastaava Harri Rautava sanookin, että kaikki veden äärellä toimivat yritykset kiittävät varmasti heinäkuun hellekelejä. Kiikelinsaaressa vuokrattavat SUP-laudat ja Linnansaaressa sijaitseva Oulu Wakepark ovat Leijakoulu Lappiksen aktiviteetteja.

– Nämä ovat sääherkkiä lajeja. Meillä on ollut joka kesä kiireisiä päiviä, tänä vuonna niitä päiviä on vain ollut enemmän. Kyllä tämä on ollut meidän kiireisin heinäkuu.

Rautava odottaa vielä millaiset säät elokuu tuo, sitä ennen ei vielä voi puhua ennätyksestä.