Helle villitsi silloilta veteen hyppelijät – Poliisi: Jos hyppääminen on selvästi hengelle tai terveydelle vaaraksi, poliisi puuttuu asiaan

Kalevan lukijoilta on tullut viestejä, että nuoret hyppivät Oulun silloilta vaarallisen näköisesti veteen. Hyppääjiä on nähty Möljän sillalla Toppilassa sekä Madekosken sillalla.

Erään silminnäkijän mukaan Möljän sillalta on hypitty niin holtittomasti, että veneilijät ovat joutuneet varomaan alittaessaan siltaa.

Oulun poliisi ei ainakaan torstai-iltaan mennessä ollut saanut asiasta ilmoituksia.

Torstaina illalla Möljällä oli kuin olikin pari porukkaa uimassa ja hyppäämässä. Paikalla olleet oululaiset nuoret kertoivat käyvänsä hyppelemässä aina kun on hyvä sää – eli käytännössä viime aikoina joka päivä.

– Me aina katsotaan kyllä, että autot pääsevät sillalla menemään ohi. Samoin veneet, suppailijat ja vesijetit päästetään menemään alta pois ennen kuin hypätään

Kuinka luvatonta toimintaa silloilta uimahyppiminen on, komisario Jyrki Kivirinta Oulun poliisista?

– Laki ei suoranaisesti kiellä silloilta hyppimistä. Ensimmäiseksi tulee kuitenkin eteen tieliikennelaki. Jos hypitään paikassa, jossa liikenteelle voi aiheutua häiriötä, se voi olla luvatonta. Joissakin paikoissa on kyltillä erikseen kielletty hyppiminen sillalta. Jos porukassa hypellään ja aiheutetaan vaaraa tai vammoja toisille, silloinkin voi tulla laki vastaan.

Kivirinta pohtii, että toisaalta vanhemmilla on velvollisuus huolehtia alaikäisistä lapsistaan. Jos uimahyppely menee kovin vaaralliseksi, lyödään laimin tätä velvollisuutta.

– Poliisi tietenkin puuttuu, jos hyppääminen on selvästi hengelle tai terveydelle vaaraksi. Silloin vaarantuu järjestys ja henkilökohtainen turvallisuus. Jos humalaiset hyppivät, eli toiminta ei ole silloin hallittua ja loukkaantumisen vaara on aina olemassa. Sillathan eivät ole uimahyppyjä varten, vaan siihen on olemassa omat paikkansa, Kivirinta sanoo.