Heikkinen ja Talvitie: Hallituksen varattava suunnittelumääräraha Pääradalle Ouluun asti

Moni uskoo että Kehä-3:n sisällä on Suomen moottori. Ja moottorin pärinässä on elämän laatu korkeimmillaan. Moni joka on myös ehkä asunut siellä on toista mieltä.

Synergiaedut ja milloin mitkä edut kannattaa miettiä uudestaan. Mutta jos työvoima sullotaan etelään niin kyllä se houkuttelee yrityksiä vaikka kustannukset olisivat korkeammat. Nopeat raideyhteydet auttavat tasaisempaan kehitykseen Suomessakin. Neljä tuntia Helsinkiin kilpailee lentämisen kanssa. Kun lentäminen ei ole erityisen suosittua niin juna on vaihtoehto.