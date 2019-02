Heikinharjun säilöönottokeskukselle tulossa 2,6 miljoonaa euroa – kalteripaikkoja ei kuitenkaan tehdä heti, vaan vasta tarvittaessa

Valtiovarainministeriön lisätalousarvioehdotuksessa esitetään Maahanmuuttovirasto Migrille 4,8 miljoonaa euron määrärahaa maahanmuuttoon liittyviin turvallisuustoimiin. Määrärahasta 2,6 miljoonaa euroa ollaan suuntamassa Oulun Heikinharjuun suunnitellulle säilöönottokeskukselle. Lopulla summalla aiotaan parantaa Migrin toimintoja.

Valtioneuvosto käsittelee lisätalousarvioesitystä perjantaina ja antaa esityksen sen jälkeen eduskunnalle.

Heikinharjuun suunniteltiin vielä syksyllä uutta säilöönottoyksikköä, mutta marraskuussa Migri kertoi suunnitelmien muuttuneen jonkin verran. Uusille säilöönottopaikoille ei ollutkaan tarvetta niin paljon kuin oli ennakoitu. Siksi uutta yksikköä ei perusteta heti.

Heikinharjun vastaanottokeskuksen tiloja kuitenkin päätettiin kehittää niin, että osa tiloista on tarvittaessa mahdollista muuntaa tarvittaessa säilöönottopaikoiksi.

Ulkomaalainen voidaan määrätä ulkomaalaislain nojalla suljettuun säilöönottoyksikköön, jos on esimerkiksi odotettavissa, että hän piilottelisi välttyäkseen käännyttämiseltä tai maasta karkottamiselta. Säilöönotto voidaan tehdä myös, jos se on tarpeellista epäselvän henkilöllisyyden tai matkareitin selvittämisen takia.

Säilöönottotilat tarkoittavat käytännössä kaltereilla varustettuja majoituspaikkoja.

Maahanmuuttovirastosta kerrottiin keskiviikkona Kalevalle, että marraskuinen suunnitelma on edelleen voimassa: tiloja käytetään normaalisti vastaanottokeskuksena, mutta jos säilöönottotiloille tulee tarvetta, tilat muutetaan nopeasti siihen käyttöön.

Suomessa on tällä hetkellä kaksi säilöönottoyksikköä: yksi Helsingissä Metsälässä ja toinen Konnunsuolla Joutsenon vastaanottokeskuksen yhteydessä. Näissä on yhteensä 109 paikkaa. Ouluun on suunnitelman mukaan mahdollista perustaa nopeasti noin 30 lisäpaikkaa.

Maahanmuuttovirasto vastaa yksiköiden käytännön toiminnasta, valvonnasta ja ohjauksesta. Päätökset säilöönotosta tekee poliisi tai Rajavartiolaitos.