Häyrysenniemi on kolme vuotta keskellä katuremonttia, asukkaat tyytymättömiä – liittymien katkaisusta ei ole informoitu etukäteen, autoja jäänyt loukkuun pihoille pahimmillaan useiksi päiviksi

Haukiputaan Häyrysenniemessä asukkaat ovat turhautuneet alueen peruskorjauksen toteutukseen. Asukkaiden mukaan urakasta on aiheuttanut jatkuvaa haittaa ja urakoitsija on hoitanut viestinnän surkeasti.

Häyrysenniemessä Haukiputaalla on käynnissä laaja kolme vuotta kestävä peruskunnostus, jossa vesihuollon verkostot ja kadut uusitaan kokonaan. Vuonna 2017 aloitettu urakka on aiheuttanut turhautumista alueen asukkaiden keskuudessa. Suurin ongelma asukkaiden mielestä on urakoitsija Suvanto Infra Oy:n puutteellinen ja paikoin asiaton viestintä.