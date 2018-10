Hävikkiruoka halutaan jalostaa osaksi oululaista ruoka-apua – valtuustoaloite esittää Ouluun Vantaan mallia

Vastaus nimimerkille "bemariduunarit ja köyhät"

Demarien yhteiskunta on helppo hahmottaa.

Monet eivät tajua edes että maailmassa menee tuhansia tonneja ruokaa hukkaan.

Kokoomuslaisilla on kapea putkinnäkö mitä tulee yhteiskunnan lieveilmiöiden ymmärtämiseen.

Demarien politiikka on edistystä joka korjaa kokoomuksen virheet.