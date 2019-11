Havainnekuvaa Oulun kauppahallin katosta sai käyttää myös kielteisessä jutussa, ratkaisi tekijänoikeusneuvosto

Havainnekuvan perusteella sosiaalinen media ja joka asian valittajat pääsi vauhtiin, pääkaupungin sensaatiolehtiä myöten.

Keskeneräisiä suunnitelmia ei saisi päästää amatorien arvosteltavaksi koskaan se on erittäin paha virhe, ymmärrys ei riitä tavallisilla pulliaisilla.

Valitusrumpa hidasti töiden aloitusta ikävä kyllä 8 kuukautta, täysin aiheeton valitus, kuka maksaa oikeusistuinten kulut ja kauppiaiden tappiot,

huonosta mainoksesta huolimatta, joka koskee suurta määrää ansioituneita ihmisiä.

Arkkitehtitoimisto on täysin oikeassa ja valittajat väärässä, kattorakenne on ainoa oikea ratkaisu, mitään muuta vaihtoehtoa siihen ei ole, fiksausta tietenkin havainnekuvalle voidaan tehdä.

Nyt olisi kauppahalli valmiina ennen joulua, ilman tyhjästä valittajia, kalliiksi tulee monille!